Без ABS и подушек безопасности: информацию о требованиях к авто прокомментировали в МИИР

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) прокомментировали информацию о требованиях к автомобилям, передает Tengrinews.kz.



В ведомстве отметили, что в СМИ распространяется некорректная интерпретация норм постановления правительства от 22 октября "Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств, производимых на территории РК, и проведения оценки их соответствия". Постановление принято в целях реализации решения Совета ЕЭК от 5 апреля 2022 года № 45, подписанного странами ЕАЭС.



"Постановление правительства, действующее до 1 февраля 2023 года, не дает прямого права производителям выпускать автомобили, не оснащенные ABS, ESP, подушками безопасности и со сниженным экологическим классом.



Для получения разрешения на выпуск автомобилей, не оснащенных указанными системами, производитель обязан провести отдельную сертификацию модели, которая, несмотря на отсутствие определенных комплектующих, должна быть безопасна. Данное условие предусмотрено в решении Совета ЕЭК. Таким образом, на сегодняшний день ни одна модель не может производиться в Казахстане без соответствия требованиям безопасности. Поэтому производители продолжают полностью соблюдать технический регламент ТС "О безопасности колесных транспортных средств", - заявили в МИИР.

