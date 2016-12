В ЕАЭС будут начислять пенсию по общему стажу: чего ждать на рынке труда Казахстана

20 декабря коллегия ЕЭК одобрила проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств Евразийского экономического союза. Суть документа состоит в том, что в ЕАЭС для начисления пенсии будут засчитывать общий трудовой стаж. Корреспондент Tengrinews.kz попросил экспертов поделиться мнением о том, стоит ли с введением данной меры ожидать наплыва трудовых мигрантов из соседних государств в Казахстан и каких-то других трендов на рынке труда.



Заместитель директора рекрутинговой компании Hill International Дамир Абенов не исключил, что после подписания проекта договора многим казахстанцам будет интересно перебраться жить и работать в Беларусь и Россию. При этом в меньшей мере, по мнению эксперта, казахстанцы захотят переезжать в Армению и Кыргызстан.



Увеличение притока рабочей силы в Казахстан, по словам Абенова, маловероятно. "Я не думаю, что приток в республику увеличится. Многие компании используют стратегию экономии вместо развития, так как несут убытки и в целом объемы прибыли упали по сравнению с прошлым годом. Возможен только приток из Кыргызстана. Возможно, будут единичные специалисты, которым ввиду высокой оплаты, отсутствия внутренней конкуренции и специалистов будет интересно приехать к нам. Тогда конкуренция на рынке труда Казахстана может возрасти, к примеру, в сфере IT и в строительной отрасли", - поделился мнением эксперт.



В тоже время, Абенов отметил, что в настоящее время что-либо прогнозировать сложно. Но каких-либо скрытых угроз эксперт не видит.



Руководитель алматинского офиса Work Permits Kazakhstan Данияр Ибрагимов также не считает, что изменения в пенсионном законодательстве повлияют на рост потока иностранных специалистов в Казахстан. По его словам, скорее это станет приятным дополнением для тех специалистов-нерезидентов, которые уже работают в Казахстане. То же самое касается и интереса граждан Казахстана к рынкам труда других стран - членов ЕАЭС.



"В последние годы многие из казахстанцев хотели бы попробовать свои силы за рубежом. В рамках ЕАЭС это, конечно, в первую очередь Россия, рынок находится на другом уровне конкуренции и в плане бизнеса достаточно перспективен. Зачет трудового стажа для начисления пенсии будет дополнительным бонусом к имеющимся факторам выбора места работы. А основными факторами как были, так и остаются: возможность роста, получение новых знаний и опыта, работа в более конкурентоспособной среде, хорошая и более высокая оплата труда нежели в Казахстане, и широкий выбор вакансий", - выразил точку зрения Ибрагимов.



Говоря в общем, Ибрагимов полагает, что каких-либо значимых изменений на рынке труда новая норма не вызовет.



"Основные изменения, которые могли повлиять на рынок, уже произошли. Это и отмена получения рабочих разрешений для граждан ЕАЭС, которая упростила процедуру найма иностранных специалистов из ряда стран. Сейчас идет доработка нюансов, деталей, которые априори не могут повлиять на трудовой рынок кардинальным образом", - пояснил эксперт.



Мнение о том, что изменение пенсионного законодательство никак не отразится на рынке труда разделяет и региональный директор по региональному развитию Antal Kazakhstan Наталья Куркчи. Она отметила, что людей из Казахстана, которые, к примеру, хотят уехать поработать в Россию, как было много в 2010 году, так и остается. При этом, главной мотивацией для них является зарплата и опыт.



"Процент нашего населения в странах ЕАЭС, которые принимают решение о трудоустройстве основываясь на пенсионных отчислениях мизерный. Я не считаю, что это плохо. По-английски новую норму, когда она уже будет введена, можно будет назвать "Nice thing to have" ("Хорошая вещь, чтобы ее иметь"), но кардинально она ни на что не повлияет", - высказалась Куркчи.



Как отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Сулейменов, с принятием документа заработает последний элемент регулирования общего рынка труда.



Пенсионным договором предусматривается назначение и выплата пенсий в следующем порядке:



- за стаж работы, приобретенный после вступления в силу договора, пенсия назначается и выплачивается государством-членом, на территории которого приобретен соответствующий стаж работы;



- за стаж работы, приобретенный до вступления в силу договора, пенсия назначается и выплачивается в соответствии c законодательством государств-членов и соглашением о гарантиях прав граждан государств - участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года. Для Беларуси и России выплаты регулируются в соответствии c договором между этими странами о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 января 2006 года.



"Вступление в силу договора обеспечит гражданам государств-членов право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими во время работы в странах союза. Документ также предусматривает решение вопроса по экспорту пенсий и учету стажа работы, приобретенному в другом государстве-члене", - заявили в ЕЭК.