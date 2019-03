Илона Маска заманивают в Казахстан льготами для бизнеса

Илона Маска призывают сдержать обещание по строительству зарядных станций в Казахстане. Чиновник из Шымкента пообещал Илону Маску бесплатный участок земли, льготный кредит и освобождение от налогов



АСТАНА, 19 мар — Sputnik. После публикаций видео в Сети, где американский изобретатель Илон Маск обещает рассмотреть возможность строительства зарядных станций Tesla в Казахстане, заместитель акима Шымкента Данат Жумин предложил в качестве конкретной территории строительства рассмотреть Шымкент.



Чтобы привлечь внимание американского изобретателя Данат Жумин запустил флешмоб и предложил казахстанцам принять в нем активное участие.



"Вы наверняка слышали, что Илон Маск недавно пообещал рассмотреть возможность строительства зарядных станций Tesla в Казахстане. Я прошу всех граждан Казахстана помочь Илону Маску выполнить свое обещание. Мы предлагаем Маску построить не только станции, но и аккумуляторный завод, а также производство по изготовлению зарядных устройств для станций в Шымкенте", - написал на своей страничке Facebook заместитель акима Шымкента Данат Жумин.



В своем посте чиновник отметил, что, в случае, если американский изобретатель одобрит его предложение, со своей стороны акимат Шымкента готов предоставить Илону Маску бесплатный земельный участок для строительства его изобретения, а также помочь с получением льготного кредита и освобождением будущего предприятия от налогов и таможенных пошлин.



"Если Илон Маск решит построить завод в Казахстане, то от этого выиграет не только Шымкент, но и вся наша страна. Давайте попытаемся все вместе этого добиться! Что для этого требуется? Первое. Илон Маск удалился со всех социальных сетей кроме Twitter. Это единственный общедоступный канал связи с ним. Если у вас есть Twitter, то переходите ко второму пункту. Если нет, то, пожалуйста, откройте там свою страницу", - отметил он.



Далее Жумин предлагает казахстанским пользователям Сети найти в Twitter публикацию Илона Маска от 15 марта 2019 года, где размещено видео его публичного обещания, а затем под этим видео написать следующее сообщение: "Hi Elon! Please keep your word to build superchargers in Kazakhstan. Shymkent city is ready to provide your with tax and customs incentives, needed infrastructure and land spot for free. Email us to Info@spk.gov.kz". (Привет, Илон! Пожалуйста, сдержите свое обещание строительства в Казахстане зарядных станций. Город Шымкент готов предоставить вам налоговые и таможенные льготы, необходимую инфраструктуру и земельные участки бесплатно. Напишите нам Info@spk.gov.kz), и опубликовать его на своей странице, отметив под постом Илона Маска.



Жумин предположил, что возможно из этой затеи ничего и не выйдет, но призвал всех хотя бы попытаться.



В комментариях под постом Илона Маска о строительстве электрозаправок от Лондона до Пекина путешественник на электрокаре из Шотландии написал восторженный отзыв о Казахстане.