Американские учёные сообщили о новом смертельном заболевании

Они назвали его VEXAS, все заболевшие мужчины. Новый синдром сопровождается образованием тромбов и лихорадкой. Смерть может наступить в 40% случаев



Ученые из США заявили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин, которое они назвали VEXAS. Оно может привести к смерти заболевшего в 40% случаев. Соответствующая публикация размещена в The New England Journal of Medicine.



В ней говорится, что те, у кого обнаружили новый синдром, страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспаление легочной ткани.



Исследователи сообщили, что выявили соматические мутации в генах UBA1 у заболевших. Первоначально они обнаружили его у трех мужчин, потом еще у 22. После завершения исследования синдром выявили еще у 25 человек. Исследователи полагают, что реальное число больных может быть больше.