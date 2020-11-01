Американские учёные сообщили о новом смертельном заболевании

Они назвали его VEXAS, все заболевшие мужчины. Новый синдром сопровождается образованием тромбов и лихорадкой. Смерть может наступить в 40% случаев
Ученые из США заявили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин, которое они назвали VEXAS. Оно может привести к смерти заболевшего в 40% случаев. Соответствующая публикация размещена в The New England Journal of Medicine.
В ней говорится, что те, у кого обнаружили новый синдром, страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспаление легочной ткани.
Исследователи сообщили, что выявили соматические мутации в генах UBA1 у заболевших. Первоначально они обнаружили его у трех мужчин, потом еще у 22. После завершения исследования синдром выявили еще у 25 человек. Исследователи полагают, что реальное число больных может быть больше.
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