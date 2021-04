Битва полов: насколько успешны женщины в бизнесе и как им развить свой потенциал

Онлайн-форум, посвященный вопросам женщин в предпринимательстве, прошел в Казахстане.



Во вторник, 6 апреля, состоялся онлайн-форум YPO For Women «На пути к успеху - мечтай, развивайся, дерзай». Участники форума - владельцы и руководители крупнейший компаний - обсудили вопросы, касающиеся развития женского предпринимательства, карьерного роста, практики реализации гендерного разнообразия в стране, условий ведения бизнеса женщинами, а также развития навыков и компетенций. Модератором первой панельной сессии выступила председатель правления KASE, член YPO Kazakhstan Алина Алдамберген.



Изменение стереотипов



В своем выступлении председатель правления Банк ЦентрКредит, член YPO Kazakhstan Галим Хусаинов на примере своего банка рассказал о доле женщин в предпринимательской среде.



Согласно данным Национального бюро статистики на 1 января 2020, в Казахстане в МСП принимает участие почти 3,4 млн человек, из которых свыше 1 млн человек - женщины. Процент предприятий МСБ, которые возглавляют женщины равен 43%. При этом в индивидуальном предпринимательстве доля женщин заметно выше - из 856 тыс. ИП почти 450 тыс. (53%) зарегистрированы на прекрасную половину человечества и только 406 тыс. (47%) - на мужчин.



Общее число клиентов БЦК составляет 3,8 млн человек, из которых 2 млн человек - мужчины (53%), и 1,8 млн - женщины (47%). При этом среди пользователей мобильного приложения банка преобладают, как ни странно, женщины - 52% (647 тыс. против 593 тыс.).



- Кстати, это ломает один из стереотипов, что женщины и технологии - несовместимые вещи, - прокомментировал цифры Галим Хусаинов.



Интересную статистику глава БЦК привел и касаемо гендерной структуры ссудного портфеля финансового института. По количеству займов, оформленных на юридические лица, конечно, преобладает доля мужчин - 59%. Что касается займов, оформленных на физлица, то здесь в целом наблюдается паритет - 51% против 49% в пользу мужчин. По ипотечным и беззалоговым займам наблюдается полное равенство - 50 на 50, потребительские кредиты чуть чаще оформляют мужчины (51%), кредитные карты пользуются большей популярностью у женщин (54%). А вот в автокредитовании пока заметно превалирует доля мужчин - 61%.



- Однако в последние годы доля женщин в автокредитовании неизменно увеличивается. И мы вновь разрушаем стереотип о том, что женщины - плохие водители, что, кстати, опровергается и статистикой, - вновь напомнил руководитель БЦК.



Также женщины гораздо чаще, чем мужчины открывают депозиты (60%). Городом с максимальной долей открытых депозитов у женщин оказался Жезказган (66% таких счетов оформлены на «слабый» пол). А вот города, расположенные на западе страны, в этом плане немного подкачали - антилидерами рейтинга оказались Актау (43%) и Атырау (46%).



Более привлекательными выглядят женщины и с точки зрения проблемных кредитов. В структуре розничных займов NPL 90+ (просроченные кредиты) почти в два раза преобладает доля мужчин - 65% против 35%.



- Это говорит о том, что женщины более качественно подходят к оценкам рисков, что делает их более привлекательными с точки зрения банка, - отметил Галим Хусаинов.



Он поделился и еще одним интересным фактом из опыта по работе с клиентами банка - распределение доли заемщиков женщин-индивидуальных предпринимателей по возрасту. Так, 24% кредитов оформлены на клиенток в возрасте 51-60 лет, 27% - 41-50 лет, 31% - 31-40 лет.



Глава банка также рассказал о гендерной структуре БЦК. По его словам, в банковской, да и в целом финансовой системе, количество женщин от общего числа сотрудников гораздо больше нежели мужчин, но при этом он отметил, что уже среди руководителей среднего звена или топ-менеджмента мужчин гораздо больше.



- В последние годы эта ситуация меняется. Например, среди руководителей филиалов нашего банка в регионах больше половины директоров филиалов как раз женщины. И мы ими очень довольны. На уровне руководства банка, в правлении, женщин, конечно же, традиционно меньше. Уверен, что это происходит и во многих других финансовых институтах - так сложилось исторически. Думаю, что со временем ситуация и здесь начнет меняться. Что касается женщин руководителей казахстанских банков, то их хоть и немного - всего четыре (Халык Банк - Умут Шаяхметова, Альфа Банк Казахстан - Алина Аникина, Банк РБК - Наталья Акентьева и Отбасы Банк - Ляззат Ибрагимова), но они, скорее всего, суммарно управляют большими активами в банковской сфере, чем мужчины, - с улыбкой подытожил Галим Хусаинов.



Учиться принимать быстрые и сложные решения



CEO Globalink Logistics, член YPO Kazakhstan Сиддик Хан поделился своими мыслями о том, как женщины могут улучшить свои бизнес-навыки и вообще повысить уровень своих предприятий.



Он отметил, что предпринимательство - это постоянная борьба за жизнь, постоянная конкуренция. Несмотря на то, какого ты пола, нужно быть постоянно быть готовым к новым вызовам и уметь на это быстро реагировать.



Сиддик Хан подчеркнул сильные стороны женщин-руководителей. Например, они меньше боятся конкуренции, не ставят во главу угла свое эго, и вместо того, чтобы спорить или упрямо сопротивляться, стараются найти какие-то компромиссы или иные, более надежные выходы из сложившейся ситуации.



- Наверняка, благодаря этому последние исследования показывают, что все больше сотрудников, в том числе мужчин, готовы оказаться в подчинении у женщин. Большим плюсом женщин в бизнесе является их умение создавать продукты для женщин. Девушки подходят к этому более интуитивно, они могут понять, что будет востребовано рынком женской продукции. Это несомненный плюс, - рассказал Сиддик Хан.



Он поделился и отрицательными моментами, которые сопровождают женщин на посту руководителей или владельцев бизнеса. Например, им приходится гораздо больше работать, чем мужчинам, чтобы достичь одинакового результата. При этом нередки ситуации, когда женщина на аналогичном посту или при схожих общих показателях зарабатывает меньше.



- Мужчины в этом плане более амбициозны, они нередко могут назначить более высокую цену за свой продукт или услуги. Также женщины достаточно скептически относятся к некоторым спонтанным, рискованным решениям. Нередко это идет на пользу, но в бизнесе все же иногда надо рисковать. Мужчины этим не пренебрегают, особенно в ситуациях, когда времени для принятия решений нет. Нужно учиться принимать быстрые и сложные решения, - добавил спикер.



Гость форума привел еще одну особенность ведения бизнеса среди женщин - финансовые институты или крупные корпорации-гиганты гораздо легче идут навстречу компаниям, которые возглавляют мужчины, нежели аналогичным предприятиям, но уже под руководством женщин.



- Эта проблема действительно существует, но с ней надо уметь справляться, проявляя терпение. Со временем этот предрассудок (или мнение) пройдет, - подчеркнул CEO Globalink Logistics.



Женщины хорошо умеют вести счет деньгам, и эту сильную сторону также стоит неизменно развивать. Нужно понимать, какое количество денег нужно для того, чтобы и бизнес продолжал работать, расширяться. Умение вести финансовый анализ - это одно из важнейших качеств.



- Слабым местом у многих женщин-руководителей является то, что они могут остановиться в развитии и согласиться на тот доход, который покрывает их нужды и зарплаты их сотрудников. Нередко они не стремятся охватить новые рынки, или даже больше того - развивать параллельно новые бизнесы, как это нередко делают мужчины. Вот над этим качеством - умением мыслить более масштабно - также нужно работать бизнесвумен. Нельзя ставить перед собой границы, нужно постоянно расширять горизонт своего влияния, - заверил Сиддик Хан.



В онлайн-форуме принял участие и сооснователь, CEO Chocofamily Holding, член YPO Kazakhstan Рамиль Мухоряпов, который отметил, что сегодня все большее значение имеет не количество богатств, которые спрятаны в недрах, а ум и компетенции работников. Он также рассказал о последних тенденциях в сфере e-commerce, развитии и планах холдинга, и подчеркнул, что женщины играют большую роль в его компании.



- У нас не слишком большой процент женщин, которые возглавляют те или иные проекты или направления - всего 25%, но с точки зрения формирования выручки всей группы компаний цифра внушительна - они консолидируют около 83% выручки, - сказал Рамиль Мухоряпов.



Менять собственное мировоззрение



В панельной дискуссии «Преодоление барьеров и установок - You Can Do It» приняли участие предпринимательницы, которые поделились своими успешным опытом по созданию и/или руководству крупными компаниями. В числе участниц были партнер InnoVision Management Consultancy, член YPO Kazakhstan Айгуль Джайлаубекова, владелец G&G Glamour, совладелец Lancaster Group, Berkut Mining, редактор и совладелец LUX Magazine, член YPO Kazakhstan Гаухар Каппарова, основатель финансового стартапа Lendonomy (Норвегия) Анжелика Османова. В пул спикеров вошел и председатель правления АО «Страховая компания «Коммеск-Омiр», член YPO Kazakhstan Олег Ханин, рассказавший об особенностях рабочих гендерных взаимоотношениях в корпоративном секторе. Модератором дискуссии выступила генеральный директор PG Communications Айгуль Караулова.



Айгуль Джайлаубекова рассказала о том, как на заре своей профессиональной карьеры оказалась за границей, после учебы начав работу в голландских банках, а затем вернулась в Казахстан, где со временем стала одним из руководителей ряда отечественных финансовых институтов. Она отметила, что безусловные отличия в гендерных взаимоотношениях по сравнению с западными странами и Казахстаном присутствуют и нередко, казахстанским женщинам в начале своего карьерного пути приходится проделать гораздо больший объем работы.



- Даже если брать условные декретные отпуска, то в тех же Нидерландах в обязательный декрет уходят как мужчины, так и женщины, а не только мамы, как это происходит у нас. И там это считается абсолютно нормальным, - заметила Айгуль Джайлаубекова.



Гаухар Каппарова отметила, что ей приходилось многому учиться самостоятельно, когда она пришла в бизнес, который был абсолютно нерентабельным.



- На момент, когда я пришла в G&G Glamour, это был абсолютный крах - с партнерами, с сотрудниками, с бухгалтерией. А у меня пусть и было два высших образования и опыт семейной жизни, за плечами больше не было ничего. Я ни дня до этого момента не работала. На первых порах приходилось самой разбираться во всем, перебирать склады с вещами, сверять накладные и начинать учиться вести переговоры с партнерами. Сегодня у нас в компании более 160 сотрудников и 16 магазинов по всему Казахстану. Главное - верить в себя и не бояться делать первые шаги, - подчеркнула Гаухар Каппарова.



Анжелика Османова поделилась своими мыслями о том, как ей приходилось перестраивать собственное мышление с того, что «девочкам так вести себя не положено» до «я бизнесмен и надо добиваться своих целей».



- Мне приходилось учиться вести бизнес буквально с нуля. В некоторой степени я ломала собственные стереотипы о том, как себя вести. Нужно было постоянно заставлять себя отстаивать свои позиции, а не идти на компромиссы или соглашаться с поставленными условиями, хотя они и шли вразрез с моими собственными интересами. Нужно было учиться разговаривать не с позиции «я - девушка», а с позиции бизнесмена, а также многому другому. Нужно было учиться быть ответственным, принимать непростые решения. Это нелегкая работа, но только так вы сможете добиться своих целей, - заверила Анжелика Османова.