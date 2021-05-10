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США могут разместить выведенные из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане

Просмотров:137 Опубликовано: Сегодня, 11:25
США могут разместить выведенные из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане
Иллюстративное фото
Планам американского руководства мешают большое военное присутствие России в этом регионе и нарастающее влияние Китая.

США рассматривают возможность размещения выведенных из Афганистана войск в странах Центральной Азии, в частности – Узбекистане и Таджикистане, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, американское руководство, приступившее к выводу войск из Афганистана, прорабатывает возможность их размещения в других странах, чтобы "оказывать поддержку афганскому правительству, контролировать деятельность радикального движения "Талибан" и следить за другими экстремистами". В качестве наиболее подходящих с географической точки зрения вариантов рассматриваются граничащие с Афганистаном Узбекистан и Таджикистан.

"Однако большое военное присутствие России в этом регионе, нарастающее влияние Китая и напряжённость в его отношениях с Вашингтоном затрудняют планы по созданию баз в Центральной Азии", – отмечает издание.

Источники The Wall Street Journal подчёркивают, что американское руководство пока не обращалось с официальными запросами о создании военных баз на территории упомянутых государств. При этом вывод американских войск из Афганистана может завершиться с опережением намеченных сроков уже к июлю.

В случае, если договорённости о размещении после этого военных США на территории граничащих с Афганистаном стран достичь не удастся, американское руководство готово будет рассмотреть вариант их переброски в государства Персидского залива, отмечает The Wall Street Journal.

Кроме того, в качестве резервного рассматривается вариант с размещением в регионе авианосца, с помощью которого возможно было бы в короткие сроки проводить операции, в том числе для защиты посольства США в Кабуле.

В 2001 году американские военные были размещены на базах в Киргизии и Узбекистане, однако полностью покинули их в 2005 и 2014 году соответственно.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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kolu411 (Посетители) Сегодня, 12:14
Наведите порядок у себя на материках для начала.
 
 

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