США могут разместить выведенные из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане

Планам американского руководства мешают большое военное присутствие России в этом регионе и нарастающее влияние Китая.
США рассматривают возможность размещения выведенных из Афганистана войск в странах Центральной Азии, в частности – Узбекистане и Таджикистане, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их сведениям, американское руководство, приступившее к выводу войск из Афганистана, прорабатывает возможность их размещения в других странах, чтобы "оказывать поддержку афганскому правительству, контролировать деятельность радикального движения "Талибан" и следить за другими экстремистами". В качестве наиболее подходящих с географической точки зрения вариантов рассматриваются граничащие с Афганистаном Узбекистан и Таджикистан.
"Однако большое военное присутствие России в этом регионе, нарастающее влияние Китая и напряжённость в его отношениях с Вашингтоном затрудняют планы по созданию баз в Центральной Азии", – отмечает издание.
Источники The Wall Street Journal подчёркивают, что американское руководство пока не обращалось с официальными запросами о создании военных баз на территории упомянутых государств. При этом вывод американских войск из Афганистана может завершиться с опережением намеченных сроков уже к июлю.
В случае, если договорённости о размещении после этого военных США на территории граничащих с Афганистаном стран достичь не удастся, американское руководство готово будет рассмотреть вариант их переброски в государства Персидского залива, отмечает The Wall Street Journal.
Кроме того, в качестве резервного рассматривается вариант с размещением в регионе авианосца, с помощью которого возможно было бы в короткие сроки проводить операции, в том числе для защиты посольства США в Кабуле.
В 2001 году американские военные были размещены на базах в Киргизии и Узбекистане, однако полностью покинули их в 2005 и 2014 году соответственно.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz