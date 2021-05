США могут разместить выведенные из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане

Планам американского руководства мешают большое военное присутствие России в этом регионе и нарастающее влияние Китая.



США рассматривают возможность размещения выведенных из Афганистана войск в странах Центральной Азии, в частности – Узбекистане и Таджикистане, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



По их сведениям, американское руководство, приступившее к выводу войск из Афганистана, прорабатывает возможность их размещения в других странах, чтобы "оказывать поддержку афганскому правительству, контролировать деятельность радикального движения "Талибан" и следить за другими экстремистами". В качестве наиболее подходящих с географической точки зрения вариантов рассматриваются граничащие с Афганистаном Узбекистан и Таджикистан.



"Однако большое военное присутствие России в этом регионе, нарастающее влияние Китая и напряжённость в его отношениях с Вашингтоном затрудняют планы по созданию баз в Центральной Азии", – отмечает издание.



Источники The Wall Street Journal подчёркивают, что американское руководство пока не обращалось с официальными запросами о создании военных баз на территории упомянутых государств. При этом вывод американских войск из Афганистана может завершиться с опережением намеченных сроков уже к июлю.



В случае, если договорённости о размещении после этого военных США на территории граничащих с Афганистаном стран достичь не удастся, американское руководство готово будет рассмотреть вариант их переброски в государства Персидского залива, отмечает The Wall Street Journal.



Кроме того, в качестве резервного рассматривается вариант с размещением в регионе авианосца, с помощью которого возможно было бы в короткие сроки проводить операции, в том числе для защиты посольства США в Кабуле.



В 2001 году американские военные были размещены на базах в Киргизии и Узбекистане, однако полностью покинули их в 2005 и 2014 году соответственно.