"Забралась на скалу" - девочка из Чарына о своем спасении

Спасенная в Чарынском каньоне 11-летняя школьница рассказала подробности произошедшего, передает Tengrinews.kz.



МЧС опубликовало видео спасения девочки. Она рассказала, как сумела забраться на скалу и ждать помощи.





"Начался дождь, и просто мы все спрятались с одноклассниками. Потом сильно полило, мы держались за камень, а камень не удержал нас всех. Я отпустила камень и просто лежала свободно", - рассказала спасенная школьница.



"Вода унесла тебя?" - спросили у девочки.



"Похоже, я точно не знаю, я закрыла глаза. Схватилась за одну сторону камня и забралась на камень. Оттуда я забралась на скалу как скалолаз, сначала не получалось, но потом получилось", - рассказала девочка.







30 мая при проведении наземных поисково-спасательных работ методом визуального осмотра береговой линии вдоль реки Чарын была обнаружена девочка 2010 года рождения.



Позже появилось видео спасения девочки.