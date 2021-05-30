"Забралась на скалу" - девочка из Чарына о своем спасении

МЧС опубликовало видео спасения девочки. Она рассказала, как сумела забраться на скалу и ждать помощи.
"Начался дождь, и просто мы все спрятались с одноклассниками. Потом сильно полило, мы держались за камень, а камень не удержал нас всех. Я отпустила камень и просто лежала свободно", - рассказала спасенная школьница.
"Вода унесла тебя?" - спросили у девочки.
"Похоже, я точно не знаю, я закрыла глаза. Схватилась за одну сторону камня и забралась на камень. Оттуда я забралась на скалу как скалолаз, сначала не получалось, но потом получилось", - рассказала девочка.
30 мая при проведении наземных поисково-спасательных работ методом визуального осмотра береговой линии вдоль реки Чарын была обнаружена девочка 2010 года рождения.
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