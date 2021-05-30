«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 30 Мая
+20...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.9 KZT
  • €1 = 521.35 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Забралась на скалу" - девочка из Чарына о своем спасении

Просмотров:356 Опубликовано: Сегодня, 15:29
"Забралась на скалу" - девочка из Чарына о своем спасении
Кадр видео
Спасенная в Чарынском каньоне 11-летняя школьница рассказала подробности произошедшего, передает Tengrinews.kz.

МЧС опубликовало видео спасения девочки. Она рассказала, как сумела забраться на скалу и ждать помощи.


"Начался дождь, и просто мы все спрятались с одноклассниками. Потом сильно полило, мы держались за камень, а камень не удержал нас всех. Я отпустила камень и просто лежала свободно", - рассказала спасенная школьница.

"Вода унесла тебя?" - спросили у девочки.

"Похоже, я точно не знаю, я закрыла глаза. Схватилась за одну сторону камня и забралась на камень. Оттуда я забралась на скалу как скалолаз, сначала не получалось, но потом получилось", - рассказала девочка.



30 мая при проведении наземных поисково-спасательных работ методом визуального осмотра береговой линии вдоль реки Чарын была обнаружена девочка 2010 года рождения.

Позже появилось видео спасения девочки.


Источник: Tengrinews
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика