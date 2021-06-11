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Супруга разрешила взять вторую жену, но мужчину хотят судить за это

Просмотров:287 Опубликовано: Сегодня, 19:01
Супруга разрешила взять вторую жену, но мужчину хотят судить за это
Иллюстративное фото из открытых источников
Женившегося во второй раз с позволения жены кыргызстанца ждет уголовное наказание, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на 24.kg.

Милиция Сузакского района Джалал-Абадской области начала досудебное производство в отношении местного жителя, женившегося во второй раз, не разведясь с первой женой.

Следствие ведется по статье «Двоеженство или многоженство» УК КР.

В начале июня в Сети появилось видео со свадьбы из Сузакского района. Из него следует, что мужчина женится во второй раз, при этом не разведясь с первой женой.

Более того, первая супруга вместе с детьми участвует в торжественном мероприятии и поздравляет его с новой женой.

«Я желаю счастья сестре, а не сопернице», – говорит первая жена, выступая с пожеланиями.

В Кыргызстане многоженство наказывается уголовно.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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Tankushka (Посетители) Сегодня, 21:11
Как сильна тяга назад в средневековье!
 
 

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