Супруга разрешила взять вторую жену, но мужчину хотят судить за это

Женившегося во второй раз с позволения жены кыргызстанца ждет уголовное наказание, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на 24.kg.



Милиция Сузакского района Джалал-Абадской области начала досудебное производство в отношении местного жителя, женившегося во второй раз, не разведясь с первой женой.



Следствие ведется по статье «Двоеженство или многоженство» УК КР.



В начале июня в Сети появилось видео со свадьбы из Сузакского района. Из него следует, что мужчина женится во второй раз, при этом не разведясь с первой женой.



Более того, первая супруга вместе с детьми участвует в торжественном мероприятии и поздравляет его с новой женой.



«Я желаю счастья сестре, а не сопернице», – говорит первая жена, выступая с пожеланиями.



В Кыргызстане многоженство наказывается уголовно.