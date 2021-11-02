Более тысячи водителей купили права в спецЦОНах двух регионов

"Сотрудники спецЦОНов Костанайской и Акмолинской областей выдавали гражданам бланки о прохождении теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения без фактической их сдачи. Успешную сдачу экзаменов за граждан осуществляли специально подготовленные подставные лица", - рассказали в Антикоре.
По информации Антикоррупционной службы, в Акмолинской области для этого использовался удаленный доступ к экзаменационным компьютерам. В Костанайской области подставные лица, спрятав лица под медицинскими масками и кепками, сдавали тесты прямо в экзаменационном классе.
По словам антикоррупционщиков, в ходе расследования проверяются факты незаконной выдачи более 1000 водительских удостоверений, изъяты фиктивные экзаменационные справки об успешном прохождении теоретического экзамена на ПДД.
"Подобные преступления несут непосредственную угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан. К примеру, в марте 2021 года в городе Костанае гражданин М., управляя транспортным средством, грубо нарушив правила дорожного движения, столкнулся с автомобилем Toyota Сamry, которым управлял гражданин С. ДТП повлекло серьезные повреждения автомобилей", - рассказали в ведомстве.
По версии следствия, гражданин М. получил водительские права без сдачи теоретического и практического экзаменов.
"Заплатив за фиктивные права, недобросовестные участники дорожного движения создают опасность для нас с вами и наших близких. В связи с выявленными масштабными нарушениями будут проведены проверки во всех спецЦОНах страны", - рассказали в Антикоре.
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