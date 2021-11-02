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Более тысячи водителей купили права в спецЦОНах двух регионов

Просмотров:467 Опубликовано: Сегодня, 11:26
Более тысячи водителей купили права в спецЦОНах двух регионов
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
"Сотрудники спецЦОНов Костанайской и Акмолинской областей выдавали гражданам бланки о прохождении теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения без фактической их сдачи. Успешную сдачу экзаменов за граждан осуществляли специально подготовленные подставные лица", - рассказали в Антикоре.

По информации Антикоррупционной службы, в Акмолинской области для этого использовался удаленный доступ к экзаменационным компьютерам. В Костанайской области подставные лица, спрятав лица под медицинскими масками и кепками, сдавали тесты прямо в экзаменационном классе.

По словам антикоррупционщиков, в ходе расследования проверяются факты незаконной выдачи более 1000 водительских удостоверений, изъяты фиктивные экзаменационные справки об успешном прохождении теоретического экзамена на ПДД.

"Подобные преступления несут непосредственную угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан. К примеру, в марте 2021 года в городе Костанае гражданин М., управляя транспортным средством, грубо нарушив правила дорожного движения, столкнулся с автомобилем Toyota Сamry, которым управлял гражданин С. ДТП повлекло серьезные повреждения автомобилей", - рассказали в ведомстве.

По версии следствия, гражданин М. получил водительские права без сдачи теоретического и практического экзаменов.

"Заплатив за фиктивные права, недобросовестные участники дорожного движения создают опасность для нас с вами и наших близких. В связи с выявленными масштабными нарушениями будут проведены проверки во всех спецЦОНах страны", - рассказали в Антикоре.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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 diger (Посетители) Сегодня, 12:58
Kitcat,Я не купил права, полностью сам сдавал на компьютере, и на практике. Так что,просто окружение у вас такое.
 
-2
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  • babe
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  • tolk
 Kitcat (Посетители) Сегодня, 12:34
Не знаю ни одного человека, кто бы у нас в Мангистау не купил бы права.
 
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  • tolk
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 12:31
Цитата: master_kz
Эту тысячу нужно возвести в третью степень.

получится миллиард тогда

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • tolk
  • babe
 master_kz (Посетители) Сегодня, 11:49
Удивили прям. Эту тысячу нужно возвести в третью степень.
 
 

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