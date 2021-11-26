52 человека погибли при взрыве на шахте Кузбасса

Причиной ЧП, по словам замгенпрокурора Дмитрия Демешина, стал взрыв метана, вызванный искрой, и последовавший динамический удар, который травмировал горняков.В рамках расследования задержали 47-летнего директора шахты, его 59-летнего первого заместителя и 36-летнего начальника участка."Установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись", - говорится в сообщении Следственного комитета.Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По ней может грозить до семи лет лишения свободы.Поисковая операция в районе шахты "Листвяжная" приостановлена до утра 26 ноября. В шахте растет концентрация метана. В регионе объявили трехдневный траур.Взрыв и задымление на шахте "Листвяжная" произошли утром 25 ноября. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. Ранее сообщалось об 11 погибших и десятках пострадавших при аварии.