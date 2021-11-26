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52 человека погибли при взрыве на шахте Кузбасса

Просмотров:632 Опубликовано: Сегодня, 09:07
52 человека погибли при взрыве на шахте Кузбасса
© ngs42.ru
Причиной ЧП, по словам замгенпрокурора Дмитрия Демешина, стал взрыв метана, вызванный искрой, и последовавший динамический удар, который травмировал горняков.

В рамках расследования задержали 47-летнего директора шахты, его 59-летнего первого заместителя и 36-летнего начальника участка.

"Установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись", - говорится в сообщении Следственного комитета.



Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По ней может грозить до семи лет лишения свободы.

Поисковая операция в районе шахты "Листвяжная" приостановлена до утра 26 ноября. В шахте растет концентрация метана. В регионе объявили трехдневный траур.



Взрыв и задымление на шахте "Листвяжная" произошли утром 25 ноября. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. Ранее сообщалось об 11 погибших и десятках пострадавших при аварии.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • tolk
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:11
Жаль людей, царствие им небесное.
 
 

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