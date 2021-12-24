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Курс турецкой лиры вырос из-за агрессивной продажи долларов банками - СМИ

Просмотров:366 Опубликовано: Сегодня, 11:03
Курс турецкой лиры вырос из-за агрессивной продажи долларов банками - СМИ
Фото ©REUTERS
Согласно источникам агентства, продажа совпала с падением валютных резервов центрального банка - они сократились почти на 6 миллиардов долларов только в понедельник и вторник, после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о схеме защиты депозитов, призванной остановить валютный кризис.

Второй источник, главный советник одного из банков, сообщил, что интервенции государственного банка в понедельник и вторник составили 3 миллиарда долларов.

По данным Reuters, минфин Турции также работает над амбициозным, но рискованным планом по спасению лиры - "красной чертой" для турецких властей стал обвал национальной валюты до 18 лир за доллар. План заключается в том, чтобы создать финансовые инструменты, сохраняющие накопления населения в лирах за счет компенсаций курсовой разницы вкладчикам. Однако аналитики предупреждают, что если "гонка" лиры прекратится и обратится вспять, эта схема может еще больше подстегнуть инфляцию, увеличить государственный долг и истощить валютные резервы.

Сообщается, что стоимость лиры взлетела более чем на 50 процентов на этой неделе, отскочив от рекордных минимумов, после того как Эрдоган объявил о схеме, в рамках которой казначейство и центральный банк будут гарантировать некоторые депозиты в местной валюте от обесценивания. Для того чтобы справиться с последними рыночными потрясениями, центральный банк объявил о пяти прямых рыночных интервенциях в этом месяце, которые, по словам банкиров, составили от 6 до 10 миллиардов долларов.

Официальные данные показывают, что чистые валютные резервы банка сократились до 12 миллиардов долларов на прошлой неделе с 21 миллиарда долларов неделей ранее.

Исполнительный директор Ziraat Bank Алпаслан Чакар, который также возглавляет Ассоциацию турецких банков, заявил, что общее давление на продажу доллара на рынках составило около 1 миллиарда долларов после заявления Эрдогана.

Напомним, в течение 2021 года лира потеряла более половины своей стоимости, особенно резкое падение началось в ноябре. Сам Эрдоган заявил, что политика, которая привела к краху лиры в стране, была частью успешной "войны за экономическую независимость".

Позже турецкая лира продемонстрировала резкий рост, после того как президент Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал новый план, направленный на укрепление валюты.


Источник: tengrinews.kz
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