Миллионы людей играют в игры по всему миру, от взрослых до детей и подростков. В этот список входят игры с различной тематикой и контекстом. Читайте дальше, чтобы узнать о 10 лучших онлайн-играх в мире от экспертов онлайн платформы terra-expo.com.
Игры, особенно онлайн-игры, несомненно, являются самым популярным занятием, которое неожиданно выросло в последние годы. Концепция игры в видеоигры обычно ассоциируется с определенной аудиторией. Однако с учетом самых последних технологических достижений и разработок все это требует довольно инновационного подхода. Давайте узнаем 10 лучших онлайн-игр в мире:
1. PUBGРазработано корпорацией PUBG.
Портативный — XBOX, iOS, ПК, Android
Онлайн-игроки - более 100 миллионов игроков
Год запуска- 2018
PUBG — самая популярная онлайн-игра 2022 года, у которой огромное количество поклонников. Вдохновленная доспехами и H1Z1, PUBG заполонила Интернет и теперь насчитывает более 100 миллионов игроков. В то время как игра может вместить до 99 игроков одновременно, графика и реалистичная ситуация, в которой они назначают карту и миссию с большим количеством врагов, прячущихся в кустах, делают эту игру очень популярной. Можно выиграть игру, если игроки выживут и убьют всех скрытых врагов.
2. МайнкрафтРазработчик: Mojang Studios
Портативный — Microsoft Windows, Mac OS и Linux
Онлайн-игроки - 95 миллионов онлайн-игроков
Год запуска- 2011
С каждой новой игрой популярность Minecraft росла. В игре есть несколько режимов, в которых пользователи должны выживать и строить свой кампус, имея при этом полный контроль над постройками для животных, людьми и едой.
Это трехмерная игра-песочница с небольшими ограничениями, которая позволяет пользователям делать все, что они хотят. Он имеет несколько режимов, включая режим выживания, режим приключений, творческий режим и режим зрителя.
3. Легенды вершины Разработчик: Respawn Entertainment
Portable — Microsoft Windows, PlayStation 4 и XBOX.
Онлайн-игроки — 50 миллионов игроков онлайн за 1 месяц
Год запуска- 2019
Самая популярная онлайн-игра — Apex Legends. Игра произвела настоящий фурор с момента своего выхода. Игра предназначена для тех, кто любит игры на полях сражений, но не любит PUBG или Fortnite. По три игрока из каждого отряда остаются на острове, чтобы собирать дополнительные материалы и оружие против противоборствующих команд.
Побеждает отряд с наибольшим количеством участников. Отныне следует использовать эти картографические игры и методы связи с помощью пинга. Apex Legends считается одной из лучших видеоигр о супергероях 2022 года.
4. Королевская битва ФортнайтРазработчик: Epic Games
Портативный — XBOX, iOS, ПК, Android
Онлайн-игроки - 45 миллионов онлайн-игроков
Год запуска- 2017
Fortnite Battle Royale находится на радарах игроков с 2017 года, но в 2018 году его популярность резко возросла. И при этом он по-прежнему лидирует с точки зрения количества и драматических эффектов, но популярность не так важна, потому что они нацелены только на мальчиков. , в то время как PUBG нацелен на все гендеры.
В игре больше функций, оборудования и игровых площадок с гораздо большим количеством игроков, но с учетом популярности. Таким образом, она входит в десятку лучших онлайн-игр в мире.
5. Counter-StrikeРазработано корпорацией Valve.
Portable — XBOX 360, OS X, Microsoft Windows, Playstation 3 и Linux.
Онлайн-игроки - 35 миллионов онлайн-игроков
Год запуска- 2012
Сюжет вращается вокруг террористов и контртеррористических атак. Где игроки должны обезвреживать и закладывать бомбы, выполнять миссии, охранять локации, убивать террористов и защищать заложников, изображенных на карте. Это шутер с несколькими игроками.
Убивая врагов и выполняя задания, вы получаете больше денег и призов. Со временем игра привлекла сообщества и стратегии.
6. HearthStoneРазработчик: Blizzard Entertainment
Портативный — XBOX, iOS, ПК, Android
Онлайн-игроки - 30 миллионов онлайн-игроков
Год запуска- 2012
HearthStone был небольшим проектом Blizzard Entertainment в экспериментальных целях, но в последнее время он стал популярным среди многих людей, играющих в эту игру. В игре нужно собирать колоды карт разных домов и держав. Каждая карта уменьшает здоровье и жизнь противника , чтобы выиграть игру.
Эта бесплатная игра изначально называлась Heroes of Warcraft, потому что в ней много персонажей из оригинальной серии World of Warcraft. Эта игра, основанная на движке Unity, получила награду Британской академии игр за многопользовательский режим.
7. Лига ЛегендРазработчик: Riot Games
Портативный — XBOX, iOS, ПК, Android
Онлайн-игроки - 27 миллионов онлайн-игроков
Год запуска- 2009
Еще одна классическая игра, которой до сих пор наслаждаются миллионы пользователей по всему миру. Причина популярности этой игры проста; в нем есть все, что вы ищете в MOBA. Вы можете выбрать стандартный режим 5 на 5 или присоединиться/создать свой собственный.
8. Call of Duty MobileРазработчик: TiMi Studios
Портативный — Android
Онлайн-игроков — около 15 миллионов.
Год запуска- 2019
Если вы ищете по-настоящему увлекательную интернет-игру, попробуйте культовую мобильную версию Call of Duty. TiMi Studios в сотрудничестве с Activision создали этот бесплатный шутер от первого лица. И с момента своего первого выпуска он вызвал много шума в игровой индустрии.
Прямо сейчас у этой игры более 15 миллионов активных ежемесячных участников по всему миру. В течение года после первого выпуска в октябре 2019 года у этой игры было около 270 миллионов активных загрузок. За этот период игра также принесла около 480 миллионов долларов.
9. Among UsРазработчик: InnerSloth LLC, PlayEveryWare
Portable — Nintendo Switch, Android, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One, iOS, PlayStation 5
Онлайн игроков - 8 миллионов
Год запуска- 2018
Теперь легко получить лучшие онлайн-игры бесплатно. Все, что вам нужно сделать, это скачать потрясающую игру Среди нас. Игра, выпущенная в 2018 году, получила положительные отзывы игрового сообщества. Innersloth, один из лучших американских разработчиков игр, создал эту многопользовательскую игру. В первый год своего существования она получила награду The Game Award за лучшую многопользовательскую игру.
10. Зона боевых действий Call of DutyРазработчик : Activision
Portable — PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Microsoft Windows.
Онлайн игроков - 6 миллионов
Год запуска- 2020
Игра, выпущенная в марте 2020 года, вызвала настоящий ажиотаж среди мирового игрового онлайн-сообщества. Raven Software сотрудничала с Infinity Ward для создания этой легендарной игры. Затем Activision выпустила эту игру. На данный момент в игре около 6 миллионов активных игроков. Вы можете играть в нее на всех лучших игровых консолях, включая совершенно новую PS5.
Основные выводы
Онлайн-игры со временем произвели большое впечатление. Люди всех возрастов уже много лет являются частью сообщества онлайн-игр.
Игры помогают снять стресс и отвлечься.
PUBG, Minecraft, Aviator
и Apex Legends — одни из самых популярных онлайн-игр в мире.На правах рекламы