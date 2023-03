1. PUBG

2. Майнкрафт

3. Легенды вершины

4. Королевская битва Фортнайт

5. Counter-Strike

6. HearthStone

7. Лига Легенд

8. Call of Duty Mobile

9. Among Us

10. Зона боевых действий Call of Duty

Основные выводы

Игры, особенно онлайн-игры, несомненно, являются самым популярным занятием, которое неожиданно выросло в последние годы. Концепция игры в видеоигры обычно ассоциируется с определенной аудиторией. Однако с учетом самых последних технологических достижений и разработок все это требует довольно инновационного подхода. Давайте узнаем 10 лучших онлайн-игр в мире:PUBG — самая популярная онлайн-игра 2022 года, у которой огромное количество поклонников. Вдохновленная доспехами и H1Z1, PUBG заполонила Интернет и теперь насчитывает более 100 миллионов игроков. В то время как игра может вместить до 99 игроков одновременно, графика и реалистичная ситуация, в которой они назначают карту и миссию с большим количеством врагов, прячущихся в кустах, делают эту игру очень популярной. Можно выиграть игру, если игроки выживут и убьют всех скрытых врагов.С каждой новой игрой популярность Minecraft росла. В игре есть несколько режимов, в которых пользователи должны выживать и строить свой кампус, имея при этом полный контроль над постройками для животных, людьми и едой.Это трехмерная игра-песочница с небольшими ограничениями, которая позволяет пользователям делать все, что они хотят. Он имеет несколько режимов, включая режим выживания, режим приключений, творческий режим и режим зрителя.Самая популярная онлайн-игра — Apex Legends. Игра произвела настоящий фурор с момента своего выхода. Игра предназначена для тех, кто любит игры на полях сражений, но не любит PUBG или Fortnite. По три игрока из каждого отряда остаются на острове, чтобы собирать дополнительные материалы и оружие против противоборствующих команд.Побеждает отряд с наибольшим количеством участников. Отныне следует использовать эти картографические игры и методы связи с помощью пинга. Apex Legends считается одной из лучших видеоигр о супергероях 2022 года.Fortnite Battle Royale находится на радарах игроков с 2017 года, но в 2018 году его популярность резко возросла. И при этом он по-прежнему лидирует с точки зрения количества и драматических эффектов, но популярность не так важна, потому что они нацелены только на мальчиков. , в то время как PUBG нацелен на все гендеры.В игре больше функций, оборудования и игровых площадок с гораздо большим количеством игроков, но с учетом популярности. Таким образом, она входит в десятку лучших онлайн-игр в мире.Сюжет вращается вокруг террористов и контртеррористических атак. Где игроки должны обезвреживать и закладывать бомбы, выполнять миссии, охранять локации, убивать террористов и защищать заложников, изображенных на карте. Это шутер с несколькими игроками.Убивая врагов и выполняя задания, вы получаете больше денег и призов. Со временем игра привлекла сообщества и стратегии.HearthStone был небольшим проектом Blizzard Entertainment в экспериментальных целях, но в последнее время он стал популярным среди многих людей, играющих в эту игру. В игре нужно собирать колоды карт разных домов и держав. Каждая карта уменьшает здоровье и жизнь противника , чтобы выиграть игру.Эта бесплатная игра изначально называлась Heroes of Warcraft, потому что в ней много персонажей из оригинальной серии World of Warcraft. Эта игра, основанная на движке Unity, получила награду Британской академии игр за многопользовательский режим.Еще одна классическая игра, которой до сих пор наслаждаются миллионы пользователей по всему миру. Причина популярности этой игры проста; в нем есть все, что вы ищете в MOBA. Вы можете выбрать стандартный режим 5 на 5 или присоединиться/создать свой собственный.Если вы ищете по-настоящему увлекательную интернет-игру, попробуйте культовую мобильную версию Call of Duty. TiMi Studios в сотрудничестве с Activision создали этот бесплатный шутер от первого лица. И с момента своего первого выпуска он вызвал много шума в игровой индустрии.Прямо сейчас у этой игры более 15 миллионов активных ежемесячных участников по всему миру. В течение года после первого выпуска в октябре 2019 года у этой игры было около 270 миллионов активных загрузок. За этот период игра также принесла около 480 миллионов долларов.Теперь легко получить лучшие онлайн-игры бесплатно. Все, что вам нужно сделать, это скачать потрясающую игру Среди нас. Игра, выпущенная в 2018 году, получила положительные отзывы игрового сообщества. Innersloth, один из лучших американских разработчиков игр, создал эту многопользовательскую игру. В первый год своего существования она получила награду The Game Award за лучшую многопользовательскую игру.Игра, выпущенная в марте 2020 года, вызвала настоящий ажиотаж среди мирового игрового онлайн-сообщества. Raven Software сотрудничала с Infinity Ward для создания этой легендарной игры. Затем Activision выпустила эту игру. На данный момент в игре около 6 миллионов активных игроков. Вы можете играть в нее на всех лучших игровых консолях, включая совершенно новую PS5.Онлайн-игры со временем произвели большое впечатление. Люди всех возрастов уже много лет являются частью сообщества онлайн-игр.Игры помогают снять стресс и отвлечься.PUBG, Minecraft, Aviator и Apex Legends — одни из самых популярных онлайн-игр в мире.