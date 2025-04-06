Жители Актау очистили площадь от мусора после масштабного концерта

После церемонии открытия международного мероприятия «Актау – культурная столица тюркского мира» более 100 волонтеров и коммунальщиков региона привели в порядок территорию набережной, очистив ее от мусора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона Мангистауской области.

Фото: стоп-кадр из видео

После гала-концерта горожане продемонстрировали пример гражданской ответственности. Они не только наслаждались событием, но и помогали поддерживать чистоту в городе.

Подобные инициативы становятся все более распространенными среди населения. Стоит отметить, что с первого дня мероприятия волонтеры очищают побережье от мусора в рамках акции «Таза Қазақстан» и призывают жителей не загрязнять город.

Известно, что на значимое для нашего города мероприятие приезжают гости из далеких и близких мест. Там, где такое большое скопление народа, увеличивается количество мусора, а набережная мгновенно загрязняется. Помимо встречи гостей, оказания помощи, мы проводим непрерывную уборку. Тем самым мы протянули руку помощи специалистам коммунальных служб. Призываем всех жителей соблюдать чистоту, - сказал волонтер Ислам Тилепов.

Напомним, праздник получился масштабным. На территории амфитеатра раскинулись семь этноаулов, выстроено две сцены, установлены места для перекуса, качели, фотозоны и санузлы. В день открытия, на гала-концерте собралось более 100 тысяч человек. «Гвоздем» программы стало выступление Димаша Кудайбергена. Не остались равнодушными жители и от впечатляющего шоу-дронов.

К слову, свои поздравления мангистаусцам в связи с присвоением Актау нового статуса направил и президент РК Касым-Жомарт Токаев.