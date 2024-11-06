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06.11.2024, 09:57

Непогода в Мангистау: школьников перевели на дистанционное обучение

Образование 0 1 596 Алия Шарипова

Из-за плохих погодных условий сегодня, 6 ноября, школьники региона будут получать знания онлайн. Об этом сообщили в управлении образования Мангистауской области.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Изменения коснулись не только школьников, но и студентов.

Сегодня, 6 ноября, в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями занятия первой смены в школах Актау, Жанаозена, Бейнеуском, Каракиянском, Мангистауском, Тупкараганском, Мунайлинском районах переведены на дистанционное обучение, а также занятия во всех колледжах переведены на дистанционное обучение. В случае изменений будет дополнительно сообщено, - сообщили в управлении образования.

К слову, в регионе сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Ночью 6 ноября на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный на западе, северо-востоке, в центре области порывы до 15-20, временами 23 метров в секунду. По Актау: 6 ноября ожидается ветер северо-западный, порывы до 15-20 метров в секунду, ночью временами до 23 метров в секунду.

Напомним, вчера, 5 ноября, на область обрушились штормовой ветер и дождь. Из-за непогоды пострадали электропровода, деревья, крыши зданий и люди. Отключение светофоров привело к остановке автомобильного движения на дорогах.

В Актау занятия школьников второй смены сократили до 30 минут.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
babe
babe
Дуристика МЧС и руководства отдела образования. Дистанционное обучение это значит нет обучения
06.11.2024, 07:16
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