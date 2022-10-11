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Опубликовано: Сегодня, 11:39

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В Актау обсудили Послание президента

В Актау ветераны журналистики и творческой интеллигенции обсудили Послание президента РК, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото Центра общественных коммуникаций
В заседании приняли участие ветеран-журналист Есберген Инирбайулы, главный редактор областной газеты «Мангистау» Галым Арип, депутат Мангистауского областного маслихата Аят Сугирбай и фотохудожник сайта mangystaumedia.kz Талант Кусаин.

Первое слово было предоставлено Аяту Сугирбаю, который принял участие в качестве делегата от области на внеочередном XXIV съезде партии Amanat в Астане.

- Сьезд в этот раз прошёл в максимально свободном формате. Мангистау представляли 25 делегатов. В настоящее время очень важно осознать ценность таких вещей, как страна, земля, нация и историческое сознание, национальная идентичность. Геополитические проблемы в мире должны стать уроком для сохранения сплочённости, - сказал Аят Сугирбай.

В Актау обсудили Послание президента


По словам Галыма Арипа, очень приятно, что молодёжь обеспокоена общественно-политической ситуацией.

- Участие молодёжи в политике и активизация общества означает, что у нас есть будущее. Это хорошая инициатива, - говорит главный редактор областной газеты «Мангистау».

В Актау обсудили Послание президента

Подводя итоги заседания, ветеран-журналист Есберген Инирбайулы отметил, что подрастающему поколению важно прививать любовь к родной стране, земле.

В Актау обсудили Послание президента


На встрече были обсуждены задачи, озвученные в Послании Президента, и было отмечено, что каждому гражданину важно внести свой вклад в изменения в стране.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 12:29
Какое представительное заседание, а кто эти люди заседающие в сотках и что они реально хотят и делают для жителей региона? Или это они просто собрались вспомнить и поговорить о том как побывали на съезде в Астане?
Страна, земля, нация и историческое сознание - вещи имеющие многовековую человеческую ценность, это бесспорно, но это не тоже самое что государство и политическая система управления. Народ может ценить одно и не принимать другое, что то из этого может быть объединяющим, что-то нет. К примеру, могу поддерживать Президента, но не поддерживать новую партию упорно движущиюся по старой колее. На мой взгляд, геополитическая ситуация показывает что идет разделение на свободных и Zомбированных, поддерживающих демократические или авторитарные политические режимы и их подходы. Объединение возможно вокруг ценностей принятых людьми, но не навязанных "под соусом" чего либо, иначе, потом от осознания не очень хорошо, проходили, знаем. Поэтому для объединения нужны четкие программы и шаги реализации, прозрачность и измеримость процессов, а не громкие аморфные популистские заявления. Мир всем!
 
 

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