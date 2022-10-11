В Актау обсудили Послание президента

В заседании приняли участие ветеран-журналист Есберген Инирбайулы, главный редактор областной газеты «Мангистау» Галым Арип, депутат Мангистауского областного маслихата Аят Сугирбай и фотохудожник сайта mangystaumedia.kz Талант Кусаин.Первое слово было предоставлено Аяту Сугирбаю, который принял участие в качестве делегата от области на внеочередном XXIV съезде партии Amanat в Астане.- Сьезд в этот раз прошёл в максимально свободном формате. Мангистау представляли 25 делегатов. В настоящее время очень важно осознать ценность таких вещей, как страна, земля, нация и историческое сознание, национальная идентичность. Геополитические проблемы в мире должны стать уроком для сохранения сплочённости, - сказал Аят Сугирбай.По словам Галыма Арипа, очень приятно, что молодёжь обеспокоена общественно-политической ситуацией.- Участие молодёжи в политике и активизация общества означает, что у нас есть будущее. Это хорошая инициатива, - говорит главный редактор областной газеты «Мангистау».Подводя итоги заседания, ветеран-журналист Есберген Инирбайулы отметил, что подрастающему поколению важно прививать любовь к родной стране, земле.На встрече были обсуждены задачи, озвученные в Послании Президента, и было отмечено, что каждому гражданину важно внести свой вклад в изменения в стране.