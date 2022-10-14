Как избирателям Мангистауской области узнать свой избирательный участок

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В связи с предстоящими 20 ноября текущего года внеочередными выборами Президента Республики Казахстан сообщаем, что запущены сайт http://man.saylaw.kz/ и телеграмм-бот http://t.me/man.saylaw.bot/, через которые жители области могут самостоятельно определить свои избирательные участки.
Узнать свой избирательный участок можно, пройдя по указанным ссылкам и набрав свой индивидуальный идентификационный номер (ИИН).
Призываем активно голосовать за будущее страны на внеочередных Президентских выборах Республики Казахстан!
Узнать свой избирательный участок можно, пройдя по указанным ссылкам и набрав свой индивидуальный идентификационный номер (ИИН).
Призываем активно голосовать за будущее страны на внеочередных Президентских выборах Республики Казахстан!
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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