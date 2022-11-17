«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 17 Ноября
+8...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.35 KZT
  • €1 = 478.6 KZT
  • 1 RUB = 7.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 14:39

Просмотров: 681

Имя обязывает: Житель Актау Сайлаубек Боранбаев высказался о президентских выборах

Житель Актау Сайлаубек Боранбаев считает, что каждый гражданин ответственен за свою дальнейшую судьбу, поэтому должен пойти голосовать на предстоящих выборах президента 20 ноября. Он призвал проявить осознанное и ответственное отношение к этому политическому событию, передаёт Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Главный бухгалтер Мунайлинского районного отдела образования Сайлаубек Боранбаев намерен принять активное участие в предстоящих выборах. И не только потому, что это проявление его гражданской позиции и залог будущего страны, говорит – имя обязывает. Сайлаубеком ребёнка назвал его дедушка – дело в том, что он родился в марте 1984-го, аккурат в тот день, когда проходили выборы депутатов Верховного Совета СССР.

- Имя, конечно, обязывает, и деда не хочется подводить. Но это не идёт в разрез с моим личным мнением, моей позицией. Голосовать нужно, ведь мы часть государства, решается всё-таки вопрос того, как оно будет дальше двигаться. Мы обязательно должны сделать свой выбор для нашей светлой жизни завтра. Я пойду на избирательный участок вместе с семьёй и отдам свой голос, - говорит Сайлаубек Боранбаев.

Он признается, что от предстоящих выборов ожидает многого.

- Должна быть вера в то, что всё-таки мир меняется, и наше государство тоже меняется. Мне не безразлична судьба моей страны, и я уверен в положительных изменениях. Пусть рождаемость в нашей республике увеличивается, появляются на свет «Сайлаубеки» и «Сайлаугули», пусть все живут в мире и согласии, - заключил Сайлаубек Боранбаев.

Выборы президента Республики Казахстан состоятся 20 ноября 2022 года. Общее число избирателей в Мангистауской области составляет 411 103 человека. Избирательные бюллетени уже готовы ко дню выборов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:41
xerox,
житель города Актау)))))))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babe
 Orion (Посетители) Сегодня, 16:37
поэтому должен пойти голосовать

Это личное дело каждого гражданина РК.
Сценарий уже давно написан и утвержден.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Papirosso
  • Orion
  • strana.kz
  • babe
 Куато (Посетители) Сегодня, 16:26
strana.kz,
Так и кандидатов то достойных нет. Так... для вида.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Papirosso
  • babe
 xerox (Посетители) Сегодня, 16:18
Кто Ты, воин?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Papirosso
  • Orion
  • babe
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:52
Голосовать нужно, ведь мы часть государства, решается всё-таки вопрос того, как оно будет дальше двигаться.


да да, вот когда будут выборы честными может и пойдём. и верить будем. а пока что...
а тратить своё время когда и так всё ясно не вижу смысла
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика