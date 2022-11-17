Имя обязывает: Житель Актау Сайлаубек Боранбаев высказался о президентских выборах

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Главный бухгалтер Мунайлинского районного отдела образования Сайлаубек Боранбаев намерен принять активное участие в предстоящих выборах. И не только потому, что это проявление его гражданской позиции и залог будущего страны, говорит – имя обязывает. Сайлаубеком ребёнка назвал его дедушка – дело в том, что он родился в марте 1984-го, аккурат в тот день, когда проходили выборы депутатов Верховного Совета СССР.



- Имя, конечно, обязывает, и деда не хочется подводить. Но это не идёт в разрез с моим личным мнением, моей позицией. Голосовать нужно, ведь мы часть государства, решается всё-таки вопрос того, как оно будет дальше двигаться. Мы обязательно должны сделать свой выбор для нашей светлой жизни завтра. Я пойду на избирательный участок вместе с семьёй и отдам свой голос, - говорит Сайлаубек Боранбаев.



Он признается, что от предстоящих выборов ожидает многого.



- Должна быть вера в то, что всё-таки мир меняется, и наше государство тоже меняется. Мне не безразлична судьба моей страны, и я уверен в положительных изменениях. Пусть рождаемость в нашей республике увеличивается, появляются на свет «Сайлаубеки» и «Сайлаугули», пусть все живут в мире и согласии, - заключил Сайлаубек Боранбаев.



Выборы президента Республики Казахстан состоятся 20 ноября 2022 года. Общее число избирателей в Мангистауской области составляет 411 103 человека. Избирательные бюллетени уже готовы ко дню выборов.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.