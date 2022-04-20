«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 20 Апреля
+15...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.03 KZT
  • €1 = 481.91 KZT
  • 1 RUB = 5.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:55

Просмотров: 750

Новую поликлинику планируют построить в Актау

Поликлинику с возможностью приема 300 посетителей единовременно планируют построить в Актау, заявила на брифинге в центре общественных коммуникаций заместитель руководителя управления здравоохранения региона Бибизада Дуйсенбаева.

Бибизада Дуйсенбаева. Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Необходимость строительства новой поликлиники, как отметила Бибизада Дуйсенбаева, связано с интенсивным ростом численности населения областного центра, как и региона в целом.

- За последние пять лет численность населения увеличилась на 15 процентов. Не отстает по этому показателю и областной центр. То есть, строительство поликлиники в городе - актуальная тема на сегодня. Этот объект планируется возводить посредством государственно-частного партнерства (ГЧП) в рамках комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы. Управлением здравоохранения составлен протокол заседания комиссии о допуске к участию в конкурсе по определению частного партнера. Ведется соответствующая работа, - рассказала специалист.


Бибизада Дуйсенбаева также сообщила о достижениях областного кардиохирургического центра, специалистами которого за первый квартал 2022 года проведены 145 операций на открытом сердце. Из них по аорто-коронарному шунтированию - 45, при пороках сердца - пять, операции, интервенционные операционные вмешательства – 112, стентирование коронарных сосудов – 79, по имплантации электрокардиостимуляторов проведена 21 операция.

За указанный период сделано 59 операций на сосудах головного мозга малоинвазивным методом, 12 транспедикулярных фиксаций на позвоночнике, восемь операций по удалению опухолей головного мозга и еще три на спинном мозге.

- В области создана система экстренной помощи больным с мозговым инсультом. Организована их транспортировка в инсультные центры. На всех этапах лечения были внедрены соответствующие алгоритмы, протоколы диагностики и лечения. Круглосуточно семь дней в неделю в инсультных центрах проводится компьютерная диагностика. Пациентам с ишемическим инсультом была проведена тромболитическая терапия. Успешно проводится реабилитационная работа с инсультными больными. Церебральные ангиографы, ранее проводившиеся только в условиях республиканского нейрохирургического центра Нур-Султана, установлены и работают теперь и в нашей области, - заключила Бибизада Дуйсенбаева.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Tolko (Посетители) Сегодня, 21:20
Опреснительные заводы тоже планировали, Актау сити тоже планировали.
И в этом случае не понятно КОГДА , непонятно ГДЕ .
Я тоже много чего планирую, но не факт что сделаю.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kolu411 (Посетители) Сегодня, 20:31
А старые уже продали или еще на балансе города? Когда последний раз был в поликлинике персонал говорил что собираются частникам продавать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 12-й регион
 Сергей Кораблев (Журналисты) Сегодня, 20:14
12-й регион,как станет известно о месте строительства, то мы обязательно об этом напишем.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Tolko
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 20:00
12-й регион,
на бумаге,где ж еще...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Tolko
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:12
Новую поликлинику планируют построить в Актау

Сколько много буков prostite а главного не написали: где планируете строить?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика