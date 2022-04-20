Новую поликлинику планируют построить в Актау

- За последние пять лет численность населения увеличилась на 15 процентов. Не отстает по этому показателю и областной центр. То есть, строительство поликлиники в городе - актуальная тема на сегодня. Этот объект планируется возводить посредством государственно-частного партнерства (ГЧП) в рамках комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы. Управлением здравоохранения составлен протокол заседания комиссии о допуске к участию в конкурсе по определению частного партнера. Ведется соответствующая работа, - рассказала специалист.

- В области создана система экстренной помощи больным с мозговым инсультом. Организована их транспортировка в инсультные центры. На всех этапах лечения были внедрены соответствующие алгоритмы, протоколы диагностики и лечения. Круглосуточно семь дней в неделю в инсультных центрах проводится компьютерная диагностика. Пациентам с ишемическим инсультом была проведена тромболитическая терапия. Успешно проводится реабилитационная работа с инсультными больными. Церебральные ангиографы, ранее проводившиеся только в условиях республиканского нейрохирургического центра Нур-Султана, установлены и работают теперь и в нашей области, - заключила Бибизада Дуйсенбаева.

Необходимость строительства новой поликлиники, как отметила Бибизада Дуйсенбаева, связано с интенсивным ростом численности населения областного центра, как и региона в целом.Бибизада Дуйсенбаева также сообщила о достижениях областного кардиохирургического центра, специалистами которого за первый квартал 2022 года проведены 145 операций на открытом сердце. Из них по аорто-коронарному шунтированию - 45, при пороках сердца - пять, операции, интервенционные операционные вмешательства – 112, стентирование коронарных сосудов – 79, по имплантации электрокардиостимуляторов проведена 21 операция.За указанный период сделано 59 операций на сосудах головного мозга малоинвазивным методом, 12 транспедикулярных фиксаций на позвоночнике, восемь операций по удалению опухолей головного мозга и еще три на спинном мозге.