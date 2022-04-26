Врачи провели 1749 хирургических операций в Актау

Фото предоставили в областной многопрофильной больнице
За первый квартал текущего года пролечен 581 пациент кардиологического и кардиохирургического профилей. За аналогичный период прошлого года их было 524.
В кардиологическом центре многопрофильной больницы успешно выполняют операции на открытом сердце как с искусственным кровообращением, так и на работающем сердце.
Здесь также оказывают высокотехнологичные оперативные вмешательства, включая коррекцию пороков сердца.
В больнице проводят сложные виды оперативной реваскуляризации миокарда, имплантацию вспомогательных аритмологических устройств, стентов в коронарные артерии, стентграфты и прочее.
В кардиологическом центре многопрофильной больницы успешно выполняют операции на открытом сердце как с искусственным кровообращением, так и на работающем сердце.
Здесь также оказывают высокотехнологичные оперативные вмешательства, включая коррекцию пороков сердца.
В больнице проводят сложные виды оперативной реваскуляризации миокарда, имплантацию вспомогательных аритмологических устройств, стентов в коронарные артерии, стентграфты и прочее.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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