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Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:41

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Врачи провели 1749 хирургических операций в Актау

С начала года в областной многопрофильной больнице проведено 1749 операций, в том числе и кардиологического профиля, сообщил директор медучреждения Жанибек Ажмуханов на брифинге в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото предоставили в областной многопрофильной больнице
За первый квартал текущего года пролечен 581 пациент кардиологического и кардиохирургического профилей. За аналогичный период прошлого года их было 524.

В кардиологическом центре многопрофильной больницы успешно выполняют операции на открытом сердце как с искусственным кровообращением, так и на работающем сердце.

Здесь также оказывают высокотехнологичные оперативные вмешательства, включая коррекцию пороков сердца.

В больнице проводят сложные виды оперативной реваскуляризации миокарда, имплантацию вспомогательных аритмологических устройств, стентов в коронарные артерии, стентграфты и прочее.



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