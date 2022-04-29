Программа мероприятий в Актау на 1 Мая

Мероприятия, приуроченные ко Дню единства народа Казахстана, начинаются 30 апреля.Жителей и гостей города ждут несколько концертов с участием танцевальных и вокальных коллективов.Так, 1 мая концерты пройдут в Доме дружбы, на площади у Дворца культуры имени Абая, а также в самом культурно-досуговом комплексе имени Абая и на набережной в 15 микрорайоне.