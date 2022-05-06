В Актау военные совершили марш-бросок

Забег стартовал на берегу Каспийского моря. Военные моряки, морские пехотинцы, летчики, пограничники с флагами родов войск и боевым настроем под речёвку пробежали 5 километров.Перед началом забега начальник Актауского гарнизона гвардии подполковник Жаннур Саткынов поблагодарил всех участников акции и поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества.Своими впечатлениями поделились и солдаты.- С нами в одном строю бежал наш командир бригады, и это нам, как бойцам морской пехоты, даёт еще больше воинского духа. Хочу также поздравить всех казахстанцев с наступающими праздниками, - говорит рядовой Кудайберген Беркутбаев.