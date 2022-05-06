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Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:35

Просмотров: 6

В Актау военные совершили марш-бросок

Военнослужащие воинских частей Актауского гарнизона в честь 30-летия со дня образования Вооруженных сил Республики Казахстан организовали массовый забег. В нём участвовали около двухсот человек, передает центр общественных коммуникаций региона.

Кадр видео
Забег стартовал на берегу Каспийского моря. Военные моряки, морские пехотинцы, летчики, пограничники с флагами родов войск и боевым настроем под речёвку пробежали 5 километров.

Перед началом забега начальник Актауского гарнизона гвардии подполковник Жаннур Саткынов поблагодарил всех участников акции и поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества.

Своими впечатлениями поделились и солдаты.

- С нами в одном строю бежал наш командир бригады, и это нам, как бойцам морской пехоты, даёт еще больше воинского духа. Хочу также поздравить всех казахстанцев с наступающими праздниками, - говорит рядовой Кудайберген Беркутбаев.




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