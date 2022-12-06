Морские пехотинцы Актауского гарнизона приведены в высшую степень боевой готовности

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Подразделения морской пехоты подняты по учебной тревоге. Военнослужащие выдвинулись в районы формирования ротных колон.

Главная цель занятий — это совершенствовать практические навыки командиров подразделений и штаба в управлении подчиненными подразделениями при приведении их в боевую готовность, а также проверить эффективность системы оповещения, практические навыки личного состава в слаженности в действиях и подразделений при приведении в высшие степени боевой готовности.



В мероприятиях задействованы более тысячи военнослужащих и порядка 70 единиц боевой и специальной техники. Целью проверки является оценка способности приведения сил в установленную степень боевой готовности и готовность дежурных сил выполнить задачи по предназначению.



- Морские пехотинцы отработали действия при получении сигнала, загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапасов, выход боевой техники из парка в районы формирования колонн и совершение марша в районы сосредоточения, после чего подразделения развернули командные пункты для выполнения последующих задач, - отметил Жаннур Саткынов, командир бригады, гвардии подполковник.



Стоит отметить, что после завершения комплексных тактико-строевых занятий по боевой готовности личный состав приступит к подготовке по специальностям, в ходе которого подготовят более порядка полутора тысячи военнослужащих.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.