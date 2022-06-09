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Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:15

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В Мангистау проходит региональный этап республиканского чемпионата «WorldSkills Kazakhstan»

В Актау 8 июня состоялась церемония открытия регионального этапа VII Республиканского чемпионата профессионального мастерства по рабочим специальностям «Worldskills Kazakhstan 2022», сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
«Worldskills» - международный проект, основанный на повышении профессиональной квалификации молодых специалистов. Он проводится с 1946 года в 83 странах мира.

В Мангистау проходит региональный этап республиканского чемпионата «WorldSkills Kazakhstan»


По словам организаторов, повышение квалификации специалистов, наиболее необходимых обществу, будет осуществляться в рамках данного проекта.

В Мангистау проходит региональный этап республиканского чемпионата «WorldSkills Kazakhstan»


В региональном чемпионате, который продлится три дня, принимают участие 388 студентов из 22 колледжей и 50 учащихся школ, 12 воспитанников детских садов. Работу участников контролируют около 420 экспертов. Они соревнуются по 77 специальностям.

В Мангистау проходит региональный этап республиканского чемпионата «WorldSkills Kazakhstan»


В ходе приветственной речи, глава региона пожелал удачи талантливой и целеустремленной молодежи.

В Мангистау проходит региональный этап республиканского чемпионата «WorldSkills Kazakhstan»


- В эпоху, когда молодые люди конкурируют между собой образованием, квалификацией, активностью, проект «Worldskills» имеет глубокий и широкий смысл. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что каждый казахстанец должен показывать передовой пример знаний и компетенции. Благодаря образованию и опыту вы сможете внести весомый вклад в развитие нашего государства. В Мангистауской области в 27 колледжах обучаются более 2 тысяч детей по 86 специальностям. Чемпионат профессионального мастерства «Worldskills Kazakhstan 2022» тоже внесет большой вклад в воспитание у наших детей искреннего уважения к своему делу и профессии. Пусть на этом чемпионате победит наша студенческая молодежь, которая намерена повышать свою профессиональную квалификацию и достойно отстаивает честь страны на международном уровне! Мы всегда готовы поддержать талантливую молодежь!, - сказал Нурлан Ногаев.


Стоит отметить, что в рамках проекта «WorldSkills» в Мангистауской области в целях трудового обучения воспитанников детских садов с прошлого года проводится чемпионат «BabySkills Aktau». А особенностью нынешнего чемпионата является то, что впервые в регионе проводится конкурс «Dalaskills» с целью воспитания подрастающего поколения к национальной культуре, традициям и обычаям казахского народа, духовным и нравственно-этическим ценностям. В нем ребята соревнуются в рисовании на ткани, создании «Национального лоскутного искусства», «войлочного искусства», «национальной кухни».

В Мангистау проходит региональный этап республиканского чемпионата «WorldSkills Kazakhstan»


Победители регионального этапа, занявшие I место, получат путевку на республиканский чемпионат профессионального мастерства «WorldSkills Kazakhstan» и будут соревноваться в городе Нур-Султан.

В Мангистау проходит региональный этап республиканского чемпионата «WorldSkills Kazakhstan»


Далее победившие участники будут защищать честь страны, представят Казахстан на открытых чемпионатах «WorldSkills» в России, Белоруссии.

В Мангистау проходит региональный этап республиканского чемпионата «WorldSkills Kazakhstan»



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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