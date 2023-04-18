В Актау стартовал VIII региональный этап WorldSkills Kazakhstan

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Отмечено, что целью чемпионата является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Соревнование также способствует развитию технического и профессионального образования в стране. Школьников пригласили на чемпионат неслучайно – организаторы хотели, чтобы они были заранее осведомлены о рабочих профессиях и возможностях, которые даются их лучшим представителям.Соревнования, проводимые в организациях образования, завершатся сегодня, 18 апреля. Победители будут представлять регион на республиканском чемпионате рабочих профессий «WorldSkills Kazakhstan».Проект «WorldSkills» ведётся в каждом регионе страны.