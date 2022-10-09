В Актау прошел фестиваль «BalQaimaq food»

По словам организаторов фестиваля, данное мероприятие направлено на продление туристического сезона в Мангистауской области. Кроме того, фестиваль продемонстрировал гостеприимство страны и познакомил с гастрокультурой края.- «Kazakh Tourism» и Министерство культуры и спорта РК в октябре и ноябре планируют организовать 20 мероприятий в Мангистауской области. Первым из них стал фестиваль «BalQaimaq food». До наступления зимы гости могут насладиться не только морем, но и ​ вкусными блюдами, - рассказал управляющий директор базы отдыха «Rixos Aktau» и «TetysBlu» Серик Исагалиев.В рамках фестиваля кондитерские изделия представили более 20 лучших ресторанов и кафе города Актау. Продукцию участников оценивало жюри, состоящее из гостей мероприятия и известных специалистов кондитерского мастерства.- Я участвовал в этом конкурсе с целью обмена опытом с нашими конкурентами. Из-за того, что время было плотным, пришлось приготовить «Муссовый торт». Это не есть проблема для квалифицированного кондитера. Жюри, похоже, понравился вкус сладости. Третье место в итоге досталось. Получил денежное вознаграждение в размере 50 000 тенге, - рассказал шеф-кондитер Муслим Мирзабабаев.В мероприятии приняли участие более 10 тысяч человек. Для горожан вход в парк «TetysBlu» был бесплатным. В тематическом парке бесплатно работали 13 аттракционов, для детей была организована концертная программа.- Концертная программа очень понравилась. Аниматоры подарили нашим детям отличное настроение и остались довольны. Считаю, что таких мероприятий для нашего прекрасного города должно быть много, - поделился житель Актау Владимир Розов.В ходе мероприятия была организована ярмарка с реализацией молочных продуктов, включая курт и балкаймак. Ее представили основатели казахского национального бренда «Ақ дәм».Добавим, что в ближайшие недели для жителей и гостей города Актау будут организованы мероприятия «Caspi Byke», «Teniz Music Fest», «Plogging Saura & Tamshaly», «Aktau Marathon» и «Dj Run Aktau».