Сотрудники ЦОН подарили получателям услуг хорошее настроение

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Получатели услуг уже получили в подарок более 1000 сладостей с атрибутом государственной символики. Мероприятие было организовано с целью поддержки единства народа страны, предстоящего национального праздника и воспитания патриотических чувств наших соотечественников. Акция продлится до сегодняшнего вечера.В связи с праздничными днями в субботу ЦОН и специализированные ЦОН будут работать по обычному графику до 18:00 часов, а дежурные ЦОН - до 20:00 часов.24 октября будут работать только дежурные ЦОН и специализированные ЦОНы. В этот день прием услугополучателей будет осуществляться с 09.00 до 13.00 часов. А 23 и 25 октября - выходные. С 26 октября все центры обслуживания населения будут работать по обычному графику.