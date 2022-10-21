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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 15:58

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Сотрудники ЦОН подарили получателям услуг хорошее настроение

Госкорпорация организовала праздничное мероприятие, посвященное Дню Республики. Сотрудники ЦОН с раннего утра раздают клиентам шоколад «Kazakhstan» и сувенирные флаги, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу госкорпорации правительства для граждан.

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Получатели услуг уже получили в подарок более 1000 сладостей с атрибутом государственной символики. Мероприятие было организовано с целью поддержки единства народа страны, предстоящего национального праздника и воспитания патриотических чувств наших соотечественников. Акция продлится до сегодняшнего вечера.

В связи с праздничными днями в субботу ЦОН и специализированные ЦОН будут работать по обычному графику до 18:00 часов, а дежурные ЦОН - до 20:00 часов.

24 октября будут работать только дежурные ЦОН и специализированные ЦОНы. В этот день прием услугополучателей будет осуществляться с 09.00 до 13.00 часов. А 23 и 25 октября - выходные. С 26 октября все центры обслуживания населения будут работать по обычному графику.




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