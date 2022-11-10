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Опубликовано: Сегодня, 14:35

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Планируется строительство пожарной части в селе Акшукур

Планируется строительство пожарной части в селе Акшукур. Об этом 9 ноября сообщил начальник областного департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов во время визита в Тупкараганский район, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото Предоставленно Центром общественных коммунакаций Мангистауской области
В ходе встречи отделами департамента по чрезвычайным ситуациям района проведено оперативное совещание с личным составом подразделений, заслушаны доклады о проделанной работе с начала года.

Личный состав был проинформирован о проделанной работе, о проводимых мероприятиях по повышению социального положения органов гражданской защиты.

После оперативного совещания начальник департамента осмотрел текущее состояние спасательного подразделения в Форт-Шевченко и пожарной части №4, проверил состояние техники со спасательным оборудованием.

На территории пожарной части №4 состоялось ознакомление с планом строительства пристройки, намеченной на предстоящий год. Спасателям на территории ведомства дали ряд поручений по улучшению ситуации.



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