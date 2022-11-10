Планируется строительство пожарной части в селе Акшукур

Фото Предоставленно Центром общественных коммунакаций Мангистауской области

В ходе встречи отделами департамента по чрезвычайным ситуациям района проведено оперативное совещание с личным составом подразделений, заслушаны доклады о проделанной работе с начала года.



Личный состав был проинформирован о проделанной работе, о проводимых мероприятиях по повышению социального положения органов гражданской защиты.



После оперативного совещания начальник департамента осмотрел текущее состояние спасательного подразделения в Форт-Шевченко и пожарной части №4, проверил состояние техники со спасательным оборудованием.



На территории пожарной части №4 состоялось ознакомление с планом строительства пристройки, намеченной на предстоящий год. Спасателям на территории ведомства дали ряд поручений по улучшению ситуации.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.