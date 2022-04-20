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Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:48

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Многодетным семьям предоставляют жилье в Мангистау

Мунайлинский район на сегодня занимает лидирующие позиции в обеспечении жильем граждан, передает центр общественных коммуникаций региона.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций региона
За последние три года в Мунайлиснком районе в эксплуатацию введено 15 тысяч квадратных метров жилья, которое получили многодетные семьи, и те, кто взял на воспитание детей-инвалидов. Район на сегодняшний день находится в лидерах в обеспечении жильем граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения.

- В прошлом году в селе Мангистау 80 многодетных матерей получили жилье. Благами многоэтажного дома, построенного в райцентре, сейчас пользуются именно эти семьи. Кроме того, в селе Батыр дома с двухкомнатными квартирами были переданы многодетным и семьям с приемными детьми-инвалидами. В дальнейшем продолжим строительство жилья, потому как по сравнению с другими районами население в Мунайлы значительно больше. Соответственно, больше и очередников на жилье, - отметил руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Мунайлинского района Махмут Калжанов.


Он также рассказал, что в селе Мангистау завершены работы по прокладке инженерных сетей к 30 многоквартирным домам.

- В дальнейшем будет составлена и представлена на государственную экспертизу проектно-сметная документация на жилье. По завершении строительства собственное жилье получат еще более 700 семей, - отметил Махмут Калжанов.



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