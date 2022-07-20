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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 18:51

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Житель Мунайлы выиграл безвозвратный грант и открыл собственное дело

Житель Мунайлинского района Багдат Изимов принял участие в конкурсе, организованном районным центром занятости, и выиграл грант в размере 1 220 000 тенге, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
В своё время Багдат Изимов обучился на технолога. Однако он тяготел к сварочному делу, говорит, что это - интересная профессия с творческим подходом. Мужчина владеет определёнными знаниями о работе сварщика, в том числе особенностями сварки цветных металлов, имеет опыт работы в иностранных компаниях.

Правда, Багдат всегда мечтал о собственном деле. Он обратился в местный центр занятости и узнал о проекте «Бастау бизнес», который даёт шанс заняться любимым делом. Багдат решил обучиться по этой программе и выиграл безвозвратный грант.

Житель Мунайлы выиграл безвозвратный грант и открыл собственное дело


На полученные средства мунайлинец закупил современное оборудование. Это позволило открыть собственный бизнес, найти постоянных клиентов и даже создать рабочие места. Теперь в своей мастерской Багдат трудится не один, а с пятью напарниками. Вместе ловко справляются с любыми заказами, которых становится всё больше.

С помощью госгранта мужчина приобрёл не только оборудование, но и профессию. Он уверен, что лишь лень мешает человеку зарабатывать.

- Те, кто говорит, мол, есть диплом - нет работы, просто не хотят работать. Кто ищет, тот всегда найдёт. Дел хватает. Даже взять нас, шестерых, - заказов больше, чем нас самих, едва успеваем, - говорит молодой предприниматель.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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Андpей (Посетители) Сегодня, 19:42
Во, молодец мужик. Да, помогли. Но работу организовал себе, еще и других устроил. А не стоит где нибуть и требует себе работу с высокой зарплатой.
 
 

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