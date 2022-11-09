Безвозмездный грант предоставлен 204 жанаозенцам

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Всего 1100 человек получили сертификаты по программе бизнес-бастау«Электронное обучение основам предпринимательства» через сайт business.enbek.kz. Из них на безвозмездный грант заявки подали 659 человек, 204 человека (по таким отраслям, как животноводство, швейное производство, кондитерские изделия, типография) получили безвозмездный грант в размере

1 225 200 тенге .



- В настоящее время 13 человек начали свою собственную профессию, 8 человек обеспечены постоянной работой. Остальные обладатели грантов ждут оборудования, необходимого для производства. Работа участников программы и полноценное исполнение плана находятся на контроле, - сказала Улбазар Орынбаева, руководитель Жанаозенского городского отдела занятости и социальных программ.



Среди лиц, получивших грант, 109 человек относятся к молодёжной категории, 95 человек - к социально уязвимым слоям населения.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.