«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 09 Ноября
+8...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 464.01 KZT
  • €1 = 464.01 KZT
  • 1 RUB = 7.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 09:27

Просмотров: 290

Безвозмездный грант предоставлен 204 жанаозенцам

В городе Жанаозен по безвозмездному гранту в текущем году из бюджета предусмотрено на 204 человека, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Всего 1100 человек получили сертификаты по программе бизнес-бастау«Электронное обучение основам предпринимательства» через сайт business.enbek.kz. Из них на безвозмездный грант заявки подали 659 человек, 204 человека (по таким отраслям, как животноводство, швейное производство, кондитерские изделия, типография) получили безвозмездный грант в размере
1 225 200 тенге .

- В настоящее время 13 человек начали свою собственную профессию, 8 человек обеспечены постоянной работой. Остальные обладатели грантов ждут оборудования, необходимого для производства. Работа участников программы и полноценное исполнение плана находятся на контроле, - сказала Улбазар Орынбаева, руководитель Жанаозенского городского отдела занятости и социальных программ.

Среди лиц, получивших грант, 109 человек относятся к молодёжной категории, 95 человек - к социально уязвимым слоям населения.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика