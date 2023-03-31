Достаток – результат неустанного труда

Назкен Елемесова шить научилась с раннего возраста. В 2021 году женщина в качестве получателя адресной социальной помощи выиграла грант в размере 612 тыс. тенге и осуществила мечту детства. Закупив швейные машины, арендовала небольшое здание. Обеспечила работой двух жительниц района, прошедших курсы шитья.



В настоящее время изделия предпринимательницы, выходящие под брендом «Назкен Махмуд», известны жителям Бейнеу высоким качеством. Таким образом, Назкен вносит свой вклад в развитие малого бизнеса в районе.



- Шитье любила с детства. С теми, кто намерен начать свое дело, могу поделиться, что я получила грант, подала заявку и получила финансовую поддержку. Есть много возможностей для человека, который хочет открыть бизнес и работать, - говорит Назкен Махмуд.