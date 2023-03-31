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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Вчера, 16:09

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Достаток – результат неустанного труда

В Бейнеуском районе активно пополняется список женщин, преуспевающих в своем деле и продуктивно ведущих свой бизнес. Назкен Елемесова, занимающаяся пошивом одежды, при поддержке государства развивает малый бизнес и обеспечивает занятость населения, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК Мангистауской области
Назкен Елемесова шить научилась с раннего возраста. В 2021 году женщина в качестве получателя адресной социальной помощи выиграла грант в размере 612 тыс. тенге и осуществила мечту детства. Закупив швейные машины, арендовала небольшое здание. Обеспечила работой двух жительниц района, прошедших курсы шитья.

В настоящее время изделия предпринимательницы, выходящие под брендом «Назкен Махмуд», известны жителям Бейнеу высоким качеством. Таким образом, Назкен вносит свой вклад в развитие малого бизнеса в районе.

- Шитье любила с детства. С теми, кто намерен начать свое дело, могу поделиться, что я получила грант, подала заявку и получила финансовую поддержку. Есть много возможностей для человека, который хочет открыть бизнес и работать, - говорит Назкен Махмуд.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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