Жителям 16 микрорайона Актау построят школу на 1200 мест

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Пользователи чата отмечают, что 16 микрорайон - не самый новый среди построенных за последние годы. Количество новостроек и населения здесь растет, но инфраструктура не поспевает за ними.



- Сегодня в городе наблюдается большая загруженность школ. Этого можно избежать, если наши дети будут ходить в свою школу, при своем районе, это было бы логично и удобнее для всех. Наша просьба заключается в том, чтобы больше средств направлялось на решение социальных вопросов нашего города, чтобы строили детские сады, школы, больницы, а не только дома, - пишут пользователи.



Представители отдела образования города признают, что потребность в детских садах и средних учебных заведениях в Актау есть, они заверили, что свою школу жители 16 микрорайона получат уже скоро. Ее обещают возвести к 2024 году.



Отмечено, что уже разработан проект по прокладке водопроводной, канализационной и тепловой сетей, проведению дорог и строительству средней школы на 1200 мест. Школу построят на участке №15, около ТРК «Актау».



- Что касается детского сада, то этот вопрос планируется решить за счет частного инвестора на основе государственно-частного партнерства. Дополнительная информация будет предоставлена по мере разработки проектно-сметной документации объекта, - прокомментировали специалисты отдела образования Актауского городского акимата.



- Напомним, количество учащихся по сравнению с прошлым годом в области увеличилось на восемь тысяч человек и составляет 175 тысяч. Поэтому есть понимание, что тянуть со строительством школ нельзя. В этом году откроется школа в 31А микрорайоне, а жителям 16 жилого массива ее построят уже через год. Проблем с нехваткой педагогов возникнуть не должно, так как в предстоящем учебном году в школах области ожидают около 300 молодых специалистов. Кроме того, в Мангистаускую область прибудут учителя по спецпрограмме по привлечению лучших педагогов в регионы с дефицитом кадров. Добавим, что в чате акимата на данный момент зарегистрированы 11 180 человек, они задали 11 447 вопросов, в разрботке меньше 20-ти из них, - отметила специалист отдела работы СМИ Центра общественных коммуникаций Айдана Хасанова.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.