«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 30 Сентября
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.89 KZT
  • €1 = 462.2 KZT
  • 1 RUB = 8.31 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 12:29

Просмотров: 307

В Актау прошёл Единый отчётный день

В Актау в целях улучшения взаимодействия субъектов предпринимательства и государства прошёл Единый отчётный день под председательством директора Палаты предпринимателей Мангистауской области Рашита Мустапаева, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областной Палаты предпринимателей.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области
В нём принял участие заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев, который обсудил вопросы регулирования отношений бизнеса и государства, а также выработки по ним конструктивных решений.

Мероприятие проводилось местными исполнительными органами для аудитории субъектов предпринимательства по вопросам государственного контроля и надзора. Целью проведения Единого дня отчётности является предупреждение нарушений обязательных требований по вопросам государственного контроля и надзора.

Данная мера поможет повысить правовую грамотность предпринимателей, а также сформировать обратную связь государственных органов с бизнес-сообществом.

В последние годы в целях поддержки бизнеса реализовано множество инициатив. На законодательном уровне принят комплекс мер по совершенствованию регуляторных и контрольно-надзорных механизмов. Собран порядок проверок со стороны государственных органов. Этому способствовали, прежде всего, новый Налоговый и Таможенный кодексы, а также поправки в Предпринимательский кодекс.

С января 2020 года вступил в силу Указ президента о трехлетнем запрете проверок субъектов микро-и малого предпринимательства. Его планируют продлить ещё на один год. Кроме того, компании микро-и малого бизнеса освобождены от уплаты подоходного налога сроком на три года.

Об итогах работы по защите прав предпринимателей за восемь месяцев текущего года доложил начальник отдела региональной Палаты предпринимателей Асылбек Жарылгасов. Палатой предпринимателей рассмотрено 66 обращений по защите бизнеса, из них полностью защищены права 37 предпринимателей. Представители бизнеса чаще всего обращались с вопросами по субъектам предпринимательства, земельным вопросам, вопросам закупок, архитектуры и строительства, налоговой сферы, естественных монополий.

При поддержке Палаты предпринимателей Мангистауской области защищены права предпринимателей на общую сумму 386 млн 781 тыс. тенге. Из них самая крупная сумма принадлежит ТОО «Mangystau Oil Refining»- 344 млн тенге. Советом по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции за восемь месяцев отчётного периода рассмотрено 11 вопросов. По результатам проведенных совещаний в государственные и уполномоченные органы внесено 14 предложений. По 10 его предложениям на сегодняшний день оказана поддержка со стороны государственных органов.

По словам руководителя Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Мангистауской области Досбола Меделова, за 8 месяцев с начала года контрольно-надзорными органами проведено 1 113 проверок бизнеса области. Почти половина из них приходится на крупные предприятия. Завершено 945 проверок в отношении объектов частного предпринимательства. 60 из них были отменены. Предприниматели могут сообщить о давлении на них в Комитет по правовой статистике и специальным учетам с помощью мобильного приложения «Qamqor». На сегодняшний день в приложении зарегистрировано более 2 тыс. предпринимателей региона.

В единый отчетный день с докладами выступили представители экологии, инспекции труда, архитектурно-строительного управления.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика