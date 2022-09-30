В Актау прошёл Единый отчётный день

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области

В нём принял участие заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев, который обсудил вопросы регулирования отношений бизнеса и государства, а также выработки по ним конструктивных решений.



Мероприятие проводилось местными исполнительными органами для аудитории субъектов предпринимательства по вопросам государственного контроля и надзора. Целью проведения Единого дня отчётности является предупреждение нарушений обязательных требований по вопросам государственного контроля и надзора.



Данная мера поможет повысить правовую грамотность предпринимателей, а также сформировать обратную связь государственных органов с бизнес-сообществом.



В последние годы в целях поддержки бизнеса реализовано множество инициатив. На законодательном уровне принят комплекс мер по совершенствованию регуляторных и контрольно-надзорных механизмов. Собран порядок проверок со стороны государственных органов. Этому способствовали, прежде всего, новый Налоговый и Таможенный кодексы, а также поправки в Предпринимательский кодекс.



С января 2020 года вступил в силу Указ президента о трехлетнем запрете проверок субъектов микро-и малого предпринимательства. Его планируют продлить ещё на один год. Кроме того, компании микро-и малого бизнеса освобождены от уплаты подоходного налога сроком на три года.



Об итогах работы по защите прав предпринимателей за восемь месяцев текущего года доложил начальник отдела региональной Палаты предпринимателей Асылбек Жарылгасов. Палатой предпринимателей рассмотрено 66 обращений по защите бизнеса, из них полностью защищены права 37 предпринимателей. Представители бизнеса чаще всего обращались с вопросами по субъектам предпринимательства, земельным вопросам, вопросам закупок, архитектуры и строительства, налоговой сферы, естественных монополий.



При поддержке Палаты предпринимателей Мангистауской области защищены права предпринимателей на общую сумму 386 млн 781 тыс. тенге. Из них самая крупная сумма принадлежит ТОО «Mangystau Oil Refining»- 344 млн тенге. Советом по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции за восемь месяцев отчётного периода рассмотрено 11 вопросов. По результатам проведенных совещаний в государственные и уполномоченные органы внесено 14 предложений. По 10 его предложениям на сегодняшний день оказана поддержка со стороны государственных органов.



По словам руководителя Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Мангистауской области Досбола Меделова, за 8 месяцев с начала года контрольно-надзорными органами проведено 1 113 проверок бизнеса области. Почти половина из них приходится на крупные предприятия. Завершено 945 проверок в отношении объектов частного предпринимательства. 60 из них были отменены. Предприниматели могут сообщить о давлении на них в Комитет по правовой статистике и специальным учетам с помощью мобильного приложения «Qamqor». На сегодняшний день в приложении зарегистрировано более 2 тыс. предпринимателей региона.



В единый отчетный день с докладами выступили представители экологии, инспекции труда, архитектурно-строительного управления.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.