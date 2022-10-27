Презентация автобиографической книги о легендарном чемпионе Амине Туякове прошла в Мангистау

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Амин Туяков буквально стоял у истоков казахстанской лёгкой атлетики. Легендарный спортсмен является

чемпионом и призёром чемпионатов СССР, рекордсменом Советского Союза, обладателем Кубка Европы.



В этот раз Амин Туяков приехал в родной Мангистау, чтобы презентовать свою книгу. В ней говорится о первых победах в лёгкой атлетике, подготовке к крупным чемпионатам, золотых медалях и пьедестале.



На презентации присутствовали сам Амин Туяков, его супруга Алма Досымбаева и соратники, а также аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.



Во время презентации гости вечера могли увидеть редкие кадры с участием Амина Туякова - моменты награждений и феноменальные победы.



В своем приветственном слове глава региона Нурлан Ногаев особо отметил заслуги спортсмена перед страной.



- Жизнь Амина Туякова - это заветный лист спортивной истории на пути к независимости. Бесспорно, успехи Амина Елемесовича в большом спорте 1960-х годов - это пример для сегодняшнего поколения. Этому свидетельствует множество его побед и участие в состязаниях в США, Токио, Риме. О нём написано много всего, но эта книга, премьера которой состоялась сегодня, имеет особое значение, - сказал глава региона Нурлан Ногаев.



К завершению вечера Амин Туяков поблагодарил всех за внимание и рассказал, как появилась идея о создании книги.



- Приезд в Мангистау для меня - большая радость. На этой земле я родился, провел своё детство и юность. Когда я приезжал на родную землю в прошлом году, глава региона сказал, что именно здесь я должен отметить свой юбилей, и что по случаю юбилея должна быть издана книга, - сказал Амин Туяков.



Книга Амина Туякова вышла тиражом 1000 экземпляров. Непосредственный вклад в создании и написании книги внёс Жумабай Кулиев.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.