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Опубликовано: Сегодня, 12:22

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Презентация автобиографической книги о легендарном чемпионе Амине Туякове прошла в Мангистау

В Мангистау презентовали книгу, в которой рассказывается о блистательных победах известного легкоатлета Амина Туякова, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Амин Туяков буквально стоял у истоков казахстанской лёгкой атлетики. Легендарный спортсмен является
чемпионом и призёром чемпионатов СССР, рекордсменом Советского Союза, обладателем Кубка Европы.

В этот раз Амин Туяков приехал в родной Мангистау, чтобы презентовать свою книгу. В ней говорится о первых победах в лёгкой атлетике, подготовке к крупным чемпионатам, золотых медалях и пьедестале.

На презентации присутствовали сам Амин Туяков, его супруга Алма Досымбаева и соратники, а также аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Во время презентации гости вечера могли увидеть редкие кадры с участием Амина Туякова - моменты награждений и феноменальные победы.

В своем приветственном слове глава региона Нурлан Ногаев особо отметил заслуги спортсмена перед страной.

- Жизнь Амина Туякова - это заветный лист спортивной истории на пути к независимости. Бесспорно, успехи Амина Елемесовича в большом спорте 1960-х годов - это пример для сегодняшнего поколения. Этому свидетельствует множество его побед и участие в состязаниях в США, Токио, Риме. О нём написано много всего, но эта книга, премьера которой состоялась сегодня, имеет особое значение, - сказал глава региона Нурлан Ногаев.

К завершению вечера Амин Туяков поблагодарил всех за внимание и рассказал, как появилась идея о создании книги.

- Приезд в Мангистау для меня - большая радость. На этой земле я родился, провел своё детство и юность. Когда я приезжал на родную землю в прошлом году, глава региона сказал, что именно здесь я должен отметить свой юбилей, и что по случаю юбилея должна быть издана книга, - сказал Амин Туяков.

Книга Амина Туякова вышла тиражом 1000 экземпляров. Непосредственный вклад в создании и написании книги внёс Жумабай Кулиев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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