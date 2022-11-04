Село Болашак получило новый автомобиль Скорой помощи

Напомним, село было образовано в 2012 году на базе железнодорожной станции Болашак. Здесь, в основном, проживают железнодорожники со своими семьями. Не так давно они обзавелись футбольным полем, где по вечерам проводят свой досуг.Cоциальная инфраструктура также представлена детскими площадками, магазинами, другими объектами. Есть своя врачебная амбулатория. Однако, местным жителям крайне не хватало автомобиля Скорой помощи. Особенно если учесть, что Болашак – это удалённый от районного центра населённый пункт.Этот вопрос недавно был поднят на отчётной встрече акима района Кыдырберды Бекова с жителями села. Теперь он решён. Глава района подчеркнул, что отныне имеется возможность транспортировки больных в любое время. Сельчане поблагодарили акима за оперативность в решении актуальной проблемы.