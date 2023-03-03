Нехватка аптек и бурение скважин для водоснабжения: глава региона провел встречу с жителями трех сел Мангистауского района

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Аким области Нурлан Ногаев посетил село Тущыбек, где проживает порядка 500 человек. В селе функционирует школа, детский сад, медпункт. Сельская школа построена в 2005 году, здесь обучаются 82 ребенка, работают 19 учителей.Тем не менее в ходе встречи сельчане отметили необходимость строительства пристройки к школе на 160 мест. По словам акима села Еркина Калдыгулова, для ликвидации нехватки мест в школе разработана проектно-сметная документация на строительство пристройки. Глава региона поручил ответственным специалистам рассмотреть возможность финансирования для проведения работ в школе.Кроме того, жители села Тущыбек обратились с просьбой усовершенствовать службу скорой помощи, открыть аптеки, построить дороги. Были подняты вопросы по развитию туризма, сельчан также волновали цены на продукты питания.После чего Нурлан Ногаев посетил село Жынгылды, численность населения которого составляет 3000 человек.Жители села полностью обеспечены газом, электроэнергией, водой.В прошлом году было заменено 2,5 км проводки линии электропередач компании МРЭК. Кроме того, проложено 5,1 км внутрипоселковых дорог. Также решается вопрос повышения качества интернета. В частности, с помощью учреждения «Хайпер - оптика» через «Транстелеком» проведен беспроводной Wi-FI в 86 домах.В селе Жынгылды постоянно работает мониторинговая группа по стабилизации цен на продукты питания: заключены соглашения с семью продуктовыми магазинами о мерах по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания.Прибывшие на встречу с акимом области сельчане подняли вопросы занятости, строительства современного культурного центра, восстановления моста, поврежденного сильными дождями.Во второй половине дня Нурлан Ногаев посетил село Шайыр, где проживает около 1 700 человек.По словам акима села Гани Тажиева, в прошлом году в населенных пунктах Тиген и Тасмурын, относящихся к селу Шайыр, был установлен опреснительный аппарат. С запуском аппарата, который запланирован в 2023 году, населенные пункты Тиген и Тасмурун будут полностью обеспечены питьевой водой.Также был поднят вопрос открытия дополнительных аптек в селе, так как лекарств и медицинских изделий не хватает.Жители села Шайыр подняли вопросы, касающиеся занятости, переработки шерсти, строительства скотоперегона и снижения цен на корма.Глава области Нурлан Ногаев отметил, что все озвученные проблемы будут приняты во внимание и поэтапно решены. Аким области подчеркнул, что в первую очередь необходимо приложить максимум усилий для обеспечения населения питьевой водой в необходимом количестве и гарантированного качества.- У нас первая проблема не в газе, не в дорогах, а в водообеспечении. Глава государства в 2023-2025 годах поручил обеспечить питьевой водой все села, в том числе небольшие населенные пункты. В регионе имеются крупные месторождения с подземными водами: Тасмурын, Тиген, Тонирекшын, Сауыскан, Туйесу, Куйылыс. Использование альтернативных источников водоснабжения будет способствовать развитию животноводства, увеличению урожайности. Наряду с этим стоит отметить также важность эффективности использования водных ресурсов, - сказал Нурлан Ногаев.В Мангистауском районе насчитывается 341 колодец для сельского хозяйства, переданный на баланс государства. В следующем году планируется передача еще 89 бесхозных колодцев на баланс государства.