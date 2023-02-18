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Опубликовано: Сегодня, 16:25

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В Мангистау выделяют образовательные гранты для решения проблемы дефицита медицинских кадров

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев 17 февраля во второй день рабочей поездки в Каракиянский район посетил села Мунайшы и Жетыбай, а также провёл встречу с населением. Жители отметили, что в селах не хватает квалифицированных врачей. Нурлан Ногаев отметил, что почти 86% образовательных грантов, выделенных из бюджета, переданы в сферу медицины, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В селе Мунайшы проживают около 6 200 человек и функционируют 2 школы, 3 детских сада, 2 семейные врачебные амбулатории.

Развитие предпринимательства - один из путей решения проблемы занятости населения. Глава региона акцентировал внимание на необходимости проведения более активной разъяснительной работы с сельчанами о мерах господдержки малому и среднему бизнесу.

По словам акима села Мунайшы Болата Бекмурзаева, в прошлом году в селе зарегистрировано 207 субъектов предпринимательства. Также в селе Мунайшы успешно реализуется проект «Бастау Бизнес». В 2022 году 14 сельчан получили безвозмездный грант в размере 1 225 200 тенге. Большинство из них занимаются животноводством, пошивом одежды и обуви, изготовлением полуфабрикатов.

В целом по области в 2022 году безвозмездные гранты получили 990 человек, из них 65 - из Каракиянского района. Так, в Каракиянском районе создано 95 новых рабочих мест.

В 2023 году выделено до 5 млн. тенге на безвозмездные гранты для реализации новых бизнес идей. Это в 10 раз больше, чем в прошлом году.

В этом году предоставление безвозмездных грантов в размере до 400 МРП стартует 20 февраля.

Сельчане при встрече с главой региона отметили ряд проблем, волнующие население: жители Мунайшы рассказали о слабом оснащении Скорой помощи, подорожании продуктов.

Кроме того, жители села отметили необходимость строительства спортивного комплекса.

Во второй половине дня глава региона Нурлан Ногаев прибыл в село Жетыбай, где заслушал отчёт акима села Нурхата Ельбаева о проделанной в 2022 году работе.

В селе Жетыбай проживают около 12770 человек. Село на 100% обеспечено газом, электроэнергией и питьевой водой.

В ходе встречи с населением были подняты вопросы занятости населения, получения бесплатных лекарств, нехватки медицинских работников.

На сегодняшний день в селе Жетыбай функционируют поликлиника на 150 коек и больница на 75 койко-мест. Также жителей обслуживают частные медицинские центры «Ақ ниет» и «Али-Мед». Тем не менее дефицит специалистов волнует жителей.

В связи с этим глава региона Нурлан Ногаев отметил, что ведется работа по решению проблемы нехватки специалистов в области медицины.

- На предыдущих встречах часто отмечалось, что в медицинской сфере не хватает специалистов. По последним данным, в организации здравоохранения Мангистауской области требуется 251 врач. Учитывая дефицит кадров в сфере здравоохранения, в 2023 году планируется также выделение общеобразовательных грантов на специальность «общая медицина». В этом учебном году у 175 выпускников появится возможность бесплатно обучиться по нужным специальностям для региона, в том числе профессии врача. Подчеркну, что уровень образования в школах и качество медицинских услуг должны соответствовать стандартам.
Поэтому местные исполнительные органы, не дожидаясь поступления заявления, жалобы, должны организовать работу социальных государственных учреждений в населенных пунктах так, чтобы они в полной мере удовлетворяли потребности населения, - отметил Нурлан Ногаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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