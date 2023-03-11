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Опубликовано: Сегодня, 11:55

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В 2023 году в Мунайлинском районе установят 500 камер видеонаблюдения «Сергек»

Глава региона Нурлан Ногаев 10 марта провел встречу с населением Мунайлинского района и личный прием граждан, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Сначала глава региона Нурлан Ногаев посетил село Баскудык, где проживает около 38 тысяч жителей. По сравнению с 2022 годом численность населения выросла на 3,25%. В сельском округе функционируют две организации здравоохранения, пять школ, 19 детских садов.

По словам акима сельского округа Баскудык Жамбыла Курманова, в селе активно развивается малый и средний бизнес: здесь население обслуживают 886 объектов предпринимательства. В 2022 году число предпринимателей, занимающихся малым и средним бизнесом, вырос на 34,4%. Открыто 56 объектов предпринимательства в сфере образования, медицины, торговли, производства.

Аким района Ержан Кумискалиев доложил о проделанных в 2022 году работах и планах на предстоящий год.

В целях обеспечения безопасности жителей района до конца 2023 года планируется установить 500 камер видеонаблюдения. Из них 200 камер подключаются к системе видеонаблюдения «Сергек». А с установкой остальных 300 камер видеонаблюдения в Мунайлинском районе откроется мини-центр оперативного управления. Полный запуск системы запланирован на май 2023 года.

Прибывшие на встречу с акимом области подняли вопросы, касающиеся строительства современного железнодорожного вокзала, уличного освещения, отлова бродячих собак. Наряду с этим большую часть населения района беспокоит подача питьевой воды.

- В ходе рабочей поездки в область глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил в первую очередь обеспечить население питьевой водой. Для решения данной проблемы на «МАЭК» будут проведены работы по установке опреснительной установки мощностью 24 тыс. куб. м /сут. Кроме того, изношен водопровод от месторождения Куюлус, который необходимо будет заменить. Сейчас в сутки поступает 25 тысяч кубометров воды. Этого не хватает ни до «МАЭКа», ни до Актауского опреснительного завода. Поэтому необходимо построить еще 47 километров водопровода с общей пропускной способностью 46 тысяч кубометров. На эти работы были выделены средства по поручению главы государства. В результате системной работы дефицит питьевой воды решается поэтапно. Эффективное решение этого вопроса находится на постоянном контроле, - сказал Нурлан Ногаев.

В завершение совещания аким области Нурлан Ногаев провел личный прием граждан.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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