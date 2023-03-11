В 2023 году в Мунайлинском районе установят 500 камер видеонаблюдения «Сергек»

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Сначала глава региона Нурлан Ногаев посетил село Баскудык, где проживает около 38 тысяч жителей. По сравнению с 2022 годом численность населения выросла на 3,25%. В сельском округе функционируют две организации здравоохранения, пять школ, 19 детских садов.



По словам акима сельского округа Баскудык Жамбыла Курманова, в селе активно развивается малый и средний бизнес: здесь население обслуживают 886 объектов предпринимательства. В 2022 году число предпринимателей, занимающихся малым и средним бизнесом, вырос на 34,4%. Открыто 56 объектов предпринимательства в сфере образования, медицины, торговли, производства.



Аким района Ержан Кумискалиев доложил о проделанных в 2022 году работах и планах на предстоящий год.



В целях обеспечения безопасности жителей района до конца 2023 года планируется установить 500 камер видеонаблюдения. Из них 200 камер подключаются к системе видеонаблюдения «Сергек». А с установкой остальных 300 камер видеонаблюдения в Мунайлинском районе откроется мини-центр оперативного управления. Полный запуск системы запланирован на май 2023 года.



Прибывшие на встречу с акимом области подняли вопросы, касающиеся строительства современного железнодорожного вокзала, уличного освещения, отлова бродячих собак. Наряду с этим большую часть населения района беспокоит подача питьевой воды.



- В ходе рабочей поездки в область глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил в первую очередь обеспечить население питьевой водой. Для решения данной проблемы на «МАЭК» будут проведены работы по установке опреснительной установки мощностью 24 тыс. куб. м /сут. Кроме того, изношен водопровод от месторождения Куюлус, который необходимо будет заменить. Сейчас в сутки поступает 25 тысяч кубометров воды. Этого не хватает ни до «МАЭКа», ни до Актауского опреснительного завода. Поэтому необходимо построить еще 47 километров водопровода с общей пропускной способностью 46 тысяч кубометров. На эти работы были выделены средства по поручению главы государства. В результате системной работы дефицит питьевой воды решается поэтапно. Эффективное решение этого вопроса находится на постоянном контроле, - сказал Нурлан Ногаев.



В завершение совещания аким области Нурлан Ногаев провел личный прием граждан.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.