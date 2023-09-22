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Опубликовано: Сегодня, 19:30

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Развитие села и модернизация таможенного поста: Нурлан Ногаев провел ряд встреч с населением сел Бейнеуского района

Нурлан Ногаев 21 сентября прибыл с рабочей поездкой в Бейнеуский район. Глава региона посетил села Сынгырлау, Акжигит и Тажен, где ознакомился с работой социальных объектов и провел встречи с населением, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

фото центра общественных коммуникаций
Первым пунктом стало село Сынгырлау, где глава региона встретился с местными жителями. Сельчане задавали вопросы, касающиеся модернизации внутрипоселкового газопровода, решения экологических проблем, строительства детских площадок, а также освещения подъездной дороги к селу.

В селе Сынгырлау живут более 500 человек, большая часть из них занимается животноводством. Жители села активно участвуют в культурной жизни региона. В этом году семья Тастемировых из Сынгирлау стала лауреатом республиканского этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы-2023», а семья Себепбаевых лидировала в прошлом году. Кроме этого, в областном конкурсе «Абысын-ажын» семья Битимовых продемонстрировала отличный результат.

Поездка акима области продолжилась в селе Акжигит, где глава региона ознакомился с состоянием местной общеобразовательной школы. В школе в прошлом году была проведена модернизация, ремонт фасада объекта планируется завершить в 2024 году. В ней учатся более 200 школьников, которых обучают 50 педагогов.

На встрече с населением сельчане высказались о необходимости строительства нового резервуара для питьевой воды, спортивного комплекса, а также рассказали о проблеме дефицита врачей.

- Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что поддержка малых хозяйств играет ключевую роль в развитии сельских районов. Программа «Ауыл аманаты» подтвердила свою эффективность. Государство оказывает всестороннюю помощь сельчанам в реализации государственных программ, связанных с обеспечением населения, водоснабжением, социальным строительством и развитием сел. Важно отметить, что проблема нехватки водных ресурсов, выделенная Президентом в его последнем Послании народу Казахстана, требует серьезного внимания. Сегодня мы внимательно выслушали ваши запросы, уполномоченные органы будут предпринимать необходимые меры для решения этих проблем, - подчеркнул Нурлан Ногаев.


Также Нурлан Ногаев посетил село Тажен, где жители поднимали вопросы строительства амбулатории и асфальтирования дорог.

Кроме того, глава региона ознакомился с ходом строительных работ на таможенном посту «Тажен». Пост расположен на казахстанско-узбекской границе и является крупнейшим международным пунктом пропуска многостороннего грузопассажирского и автомобильного сообщения. Отмечается, что после завершения модернизации пропускная способность таможенного поста увеличится в два раза.

Нурлан Ногаев подчеркнул важность эффективной работы таможенного контроля и потенциального увеличения объемов транзита через таможенный пост «Тажен». Эти меры поспособствуют развитию экономических отношений и обмену товарами между различными регионами.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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