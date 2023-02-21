«С дипломом в село»: Приобрести жильё помогают молодым специалистам в Мангистау

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Спикер рассказала, что в рамках проекта «С дипломом в село» в этом году сумма единовременного пособия для молодых специалистов, прибывших для работы в сельскую местность, составила 345 тысяч тенге. Кроме того, на приобретение или строительство жилья предоставляется льготный бюджетный кредит в размере 1 500 месячных расчетных показателей или 5 175 500 тенге на срок до 15 лет со ставкой 0,01 процента.



- Программа является хорошим подспорьем для работников социального обеспечения, главных и ведущих специалистов аппаратов акимов сёл и посёлков, а также педагогов, медиков, работников культуры и спорта и др., - говорит Лаура Мухамбетова.



Те, кто уже был участником программы, отмечают, что это ощутимая поддержка от государства.



- В минувшем 2022 году я внимательно изучила программу «С дипломом в село», которая, как оказалось, является поддержкой как молодым специалистам, так и работникам с многолетним стажем. Оценив преимущества программы, решила устроиться на работу через эту программу. Получила подъёмные в 306 300 тенге и кредит - 4 млн 594 тысячи тенге, приобрела жильё в селе Даулет Мунайлинского района, работаю педагогом-логопедом в школе № 4, - рассказала одна из участниц программы Гаухар Тугель.



Всего в области в 2022 году 423 специалиста получили пособия на общую сумму 131 млн тенге, а также 208 кредитов на приобретение жилья.



На брифинге в ЦОКе руководитель отдела экономики и финансов Мунайлинского района Шынар Сунгат перечислила перечень документов, необходимых для получения мер социальной поддержки.



- Претендент на пособие направляет заявление через веб-портал электронного правительства. Потребуется также удостоверение личности, копия диплома об образовании и др. Те же документы, а также свидетельство о заключении брака для тех, кто в нём состоит, потребуются для получения бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья, - проинформировала Шынар Сунгат.



Более подробную информацию можно получить по телефонам городских и районных отделов экономики и бюджетного планирования:



- город Актау 8(72 92) 30 34 98;

- город Жанаозен 8(72 934) 48 213

- Мунайлинский район 8 (72 92) 466212

- Каракиянский район 8(72937)52 214;

- Тупкараганский район 8(72 938)22 142

- Бейнеуский район 8 (72 932)25 379

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.