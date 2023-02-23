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Опубликовано: Сегодня, 11:46

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«С дипломом - в село»: в 2022 году государственную поддержку получили 423 молодых специалиста в Мангистау

Глава региона Нурлан Ногаев 22 февраля посетил село Тенге в городе Жанаозен, где провёл встречу с населением, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В селе Тенге проживает более 17 тысяч человек. Здесь функционируют три общеобразовательные школы, детский сад, врачебная амбулатория и медицинский центр.

По словам акима села Тенге Талгата Шаудирбаева, в селе успешно реализуется социальная программа «С дипломом - в село». В прошлом году четырем специалистам было выдано пособий на сумму 1 млн 200 тыс. тенге.

Всего в 2022 году по программе «С дипломом - в село» по области 423 специалиста получили 131 млн тенге. Также на приобретение или строительство жилья по льготному кредиту 208 специалистам выделен бюджетный кредит в размере 954,2 млн.тг.

Из них по городу Жанаозен оказана социальная поддержка 99 специалистам. В частности, 84 специалиста получили 25,7 млн тенге единовременного пособия, а для приобретения жилья 15 специалистам выдан бюджетный кредит на 68,9 млн тенге.

В этом году эти работы будут продолжены. В 2023 году в рамках программы «С дипломом - в село» 411 специалистам области выделено единовременное подъемное пособие в сумме 143 млн тенге. А также 231 специалисту будет оказана помощь в получении жилья по льготному кредиту на 1 195 млн тенге. В том числе по городу Жанаозен планируется предоставить пособия 33 специалистам на сумму 11,7 млн тенге, бюджетные кредиты на 72,4 млн тенге на обеспечение жильем 14 специалистов.

Отмечается, что данная программа направлена на предоставление мер социальной поддержки в виде подъемного пособия и бюджетного кредита для приобретения или строительства жилья специалистам социальной сферы, агропромышленного комплекса и государственным служащим аппаратов акимов сельских округов.

Кроме того, в прошлом году по программе «Бастау бизнес» в Жанаозене 204 человека получили безвозмездный грант в размере 1 млн 225 тысяч тенге. Из них 16 жителям села Тенге выданы безвозмездные гранты на сумму 19 млн 603 тыс. 200 тенге.

А в этом году по городу Жанаозен планируется предоставить 82 млн 800 тыс. безвозмездных грантов для 60 человек. Заявку можно будет подать до 3 марта.

Также в рамках проекта «Жұмыс жасаймын» в Жанаозене трудоустроено 650 человек, из них 164 - жители села Тенге.

Большинство жителей села интересовали вопросы, касающиеся занятности населения, обеспечения жильем людей с ограниченными возможностями, асфальтирования сельских улиц, строительства железнодорожных переездов, ремонта врачебных амбулаторий.

Глава региона Нурлан Ногаев подчеркнул необходимость эффективного использования возможностей, предоставляемых государством, и развития малого и среднего предпринимательства.

- Предпринимательство - залог развития рыночной экономики. В связи с этим мы создаем все условия для поддержания инициатив молодежи, жителей села. На инициативы молодежью предоставляется микрокредит до 5 миллионов тенге под 2,5%. На реализацию новых бизнес-идей в прошлом году выделено 20 млн тенге, в этом году увеличиваем количество грантов до 250 млн тенге. Такие работы мы будем проводить из года в год. Главное, чтобы у вас было желание. Наша цель - сохранить имеющиеся рабочие места и создать условия для создания новых рабочих мест, - сказал Нурлан Ногаев.

После окончания отчетной встречи глава региона провел личный прием граждан села Тенге.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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