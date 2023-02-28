В Мангистау впервые отметили Всемирный день неправительственных организаций

Фото предоставила пресс-служба акима Мангистауской области

В праздничном мероприятии приняли участие аким области Нурлан Ногаев; руководители и представители НПО региона, ветераны отрасли, руководители государственных органов.



В Мангистауской области зарегистрирована 781 НПО. В том числе 120 организаций активно координируют деятельность в области молодежной политики, поддержки социально уязвимых слоев населения, образования, пропаганды здорового образа жизни, защиты жизни и прав граждан.



Стоит отметить, что в прошлом году впервые в регионе в целях повышения потенциала общественных организаций внедрен механизм грантового финансирования, налажено финансирование комплексных инициатив, направленных на развитие гражданского общества. В области по сравнению с последними пятью годами финансирование социально значимых проектов увеличилось на 43,6 %.



В результате общественные организации при принятии государственных решений предлагают множество альтернативных подходов и уделяют особое внимание решению социальных проблем. В 2022 году для реализации 47 социальных проектов было выделено 406 млн тенге, в этом году сумма увеличилась до 602 млн тенге.



В ходе торжественного мероприятия ветераны отрасли, участвующие в развитии гражданского общества, были награждены медалью.



- Уже четверть века участвую в развитии гражданского общества в сфере НПО. Как известно, именно таких возможностей и механизмов поддержки как сейчас на ранних этапах развития гражданского общества не было. Не было социальных сетей, мы работали адресно, а сейчас наша деятельность выстраивается в одну систему, растет количество новых социальных проектов. Есть поддержка, благодаря которой достигаются результаты, успешно реализуются наши проекты, позитивно решаются актуальные вопросы региона, - отметила директор общественного фонда «Центр местной инициативы «Мангистау» Жаксыгуль Маханбетова.



Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что роль НПО в решении глобальных задач огромна, их деятельность является необходимым условием для становления и развития гражданского общества в Казахстане.



- По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева утверждена «Концепция развития гражданского общества», повышается уровень участия институтов гражданского общества в процессе управления государственными делами. При этом ежегодно увеличивается объем средств, выделяемых неправительственным организациям, количество социальных проектов и охватываемое население, расширяются отраслевые принципы проектов. Неправительственные организации являются движущей силой общественного прогресса, локомотивом позитивных изменений. Для нас важно продолжать развивать партнерские отношения между неправительственными организациями и государством. Поэтому выражаю Вам благодарность за плодотворную совместную работу в регионе и большой вклад в развитие гражданского общества!, - сказал Нурлан Ногаев.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.