Креативная индустрия в Мангистау: в регионе создадут IT-Hub

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что молодёжь является движущей силой страны. В построении гражданского общества и в развитии различных социальных сфер большой вклад привносит именно молодёжь. Образованная, талантливая и конкурентоспособная молодёжь - это будущее страны, поэтому мы всегда поддерживаем её. Сейчас время мобильности и креативности. Каждый день появляются новые, ранее не существующие профессии. В основном, это профессии, связанные с IT-технологиями. Поэтому наши ребята должны усваивать новые навыки и уметь адаптироваться к новым возможностям.

Мы заинтересованы в том, чтобы все эти социальные проекты реализовывались в этом темпе и в следующем году на должном уровне, - подчеркнул Нурлан Ногаев на встрече с молодёжью.

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На встрече участники заседания подняли вопросы приобщения молодёжи к труду и предпринимательству, создания равных возможностей для молодёжи, повышение конкурентоспособности и поддержки молодёжи, развития молодёжной культуры и увеличения доли молодёжи в креативной индустрии.Представитель международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub» в Мангистау - Айгерим Мажтай анонсировала открытие в регионе центра Mangystau IT-хаб.По её словам, в центре, который откроется на базе «Молодёжного ресурсного центра Мангистауской области», будут обучаться специалисты IT-сферы.Основная цель IT-хаба для молодёжи - подготовка качественных IT-специалистов для мирового рынка информационных технологий и повышение уровня цифровизации нашего региона.Вместе с тем представители общественных организаций открыли выставку социальных проектов для молодёжи региона. Это проекты, финансируемые управлением по вопросам молодёжной политики, направленные на обучение молодых лидеров и возможность стажировки за рубежом, повышения правового, религиозного образования молодёжи, самообразования студентов, поддержки творческой молодёжи.Отмечается, число молодёжи в Мангистау в возрасте от 14 до 35 лет составляет 29,8 процента населения области.