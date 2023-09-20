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Опубликовано: Сегодня, 15:34

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Креативная индустрия в Мангистау: в регионе создадут IT-Hub

В Мангистау откроют центр Mangystau IT-хаб для адаптации в сфере информационных технологий и креативной индустрии. Центр планируется открыть в декабре 2023 года. Об этом стало известно на заседании областного совета по делам молодёжи с участием главы региона Нурлана Ногаева, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото Центра общественных коммуникаций
На встрече участники заседания подняли вопросы приобщения молодёжи к труду и предпринимательству, создания равных возможностей для молодёжи, повышение конкурентоспособности и поддержки молодёжи, развития молодёжной культуры и увеличения доли молодёжи в креативной индустрии.

Представитель международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub» в Мангистау - Айгерим Мажтай анонсировала открытие в регионе центра Mangystau IT-хаб.

По её словам, в центре, который откроется на базе «Молодёжного ресурсного центра Мангистауской области», будут обучаться специалисты IT-сферы.

Основная цель IT-хаба для молодёжи - подготовка качественных IT-специалистов для мирового рынка информационных технологий и повышение уровня цифровизации нашего региона.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что молодёжь является движущей силой страны. В построении гражданского общества и в развитии различных социальных сфер большой вклад привносит именно молодёжь. Образованная, талантливая и конкурентоспособная молодёжь - это будущее страны, поэтому мы всегда поддерживаем её. Сейчас время мобильности и креативности. Каждый день появляются новые, ранее не существующие профессии. В основном, это профессии, связанные с IT-технологиями. Поэтому наши ребята должны усваивать новые навыки и уметь адаптироваться к новым возможностям.
Мы заинтересованы в том, чтобы все эти социальные проекты реализовывались в этом темпе и в следующем году на должном уровне, - подчеркнул Нурлан Ногаев на встрече с молодёжью.


Вместе с тем представители общественных организаций открыли выставку социальных проектов для молодёжи региона. Это проекты, финансируемые управлением по вопросам молодёжной политики, направленные на обучение молодых лидеров и возможность стажировки за рубежом, повышения правового, религиозного образования молодёжи, самообразования студентов, поддержки творческой молодёжи.

Отмечается, число молодёжи в Мангистау в возрасте от 14 до 35 лет составляет 29,8 процента населения области.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Креативная индустрия в Мангистау: в регионе создадут IT-Hub


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