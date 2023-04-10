Мангистауские школьники стали победителями в республиканском конкурсе научных проектов

В республиканском конкурсе научных проектов учащиеся защищали свои проекты в секции «Техника» и заняли І место. Очки «DolphEYE», придуманные Нурлыбеком и Мырзаали для незрячих, признаны одним из лучших проектов.



Согласно статистическим данным, в мире живут более 300 миллионов людей, потерявших зрение. Очки «DolphEYE» предотвращают дискомфорт, возникающий в повседневной жизни слепых. Эти очки позволяют им добраться из точки А в точку Б.



- Основная цель каждого научного исследования должна сочетаться с профилактикой или решением проблем современного общества. Поэтому, если мой прошлогодний проект был о «маленьких людях» в обществе, то мой очередной проект был направлен на предотвращение неудобств незрячих в повседневной жизни. Уверен, что очки «DolphEYE», реализованные при поддержке нашего руководителя Ибалы Талгаткызы, окажут большую помощь незрячим людям в масштабах всего мира, - говорит автор проекта Нурлыбек Ондаган.



По словам автора проекта Мырзаали Асанова, цель состоит в том, чтобы не оттолкнуть слепых от общества, а создать возможности для комфортной жизни, забыв о комплексах.



- С помощью платформы «Arduino», которая составляет техническую часть проекта, звуковые волны сигнализируют незрячему человеку о любом препятствии. Кроме того, благодаря дополнению bluetooth имеется возможность подключения к мобильному телефону, открытия пользователю карты города и создания маршрута из точки А в точку Б. Ну, а рамка, напечатанная на 3D-принтере, делает «DolphEYE» похожей на обычные очки. Благодаря этому слепой избавляется от комплексов, связанных со спецификой здоровья, - сказал Мырзаали Асанов.



Данный проект признан лучшим по физике и занял первое место в конкурсе сетевых научных проектов по общеобразовательным предметам среди учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ Астаны, а на ХІІ республиканских встречах «Биомедицина, инженерия и технологии» в Астане проект получил второе место.