Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 15 Апреля
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.25 KZT
  • €1 = 497.93 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Вчера, 21:05

Просмотров: 370

Ветеран нефтяной отрасли Орал Кылышбаев призвал нефтяников к спокойствию

Ветеран нефтяной отрасли Орал Кылышбаев обратился к мангистауским нефтяникам и призвал их к спокойствию.

Орал Кылышбаев
Уважаемые мангистауские земляки! Мы все обеспокоены событиями и обстоятельствами, происходящими в регионе. Мы одни из многих, кто воспитывает будущее поколение, кто с надеждой смотрит на завтрашний день. Прошлогодние январские события оставили немало последствий, наши сердца ещё в разбитом состоянии. Учитывая это, хочу призвать к спокойствию коллег-нефтяников, наших безработных земляков. Давайте дадим возможность ответственным лицам сделать соответствующие выводы из происходящих событий и предложить способы скорейшего решения проблемных вопросов в регионе. Призываю всех наших земляков сохранять спокойствие! - сказал Орал Кылышбаев.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика