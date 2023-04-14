Ветеран нефтяной отрасли Орал Кылышбаев призвал нефтяников к спокойствию

Уважаемые мангистауские земляки! Мы все обеспокоены событиями и обстоятельствами, происходящими в регионе. Мы одни из многих, кто воспитывает будущее поколение, кто с надеждой смотрит на завтрашний день. Прошлогодние январские события оставили немало последствий, наши сердца ещё в разбитом состоянии. Учитывая это, хочу призвать к спокойствию коллег-нефтяников, наших безработных земляков. Давайте дадим возможность ответственным лицам сделать соответствующие выводы из происходящих событий и предложить способы скорейшего решения проблемных вопросов в регионе. Призываю всех наших земляков сохранять спокойствие! - сказал Орал Кылышбаев.