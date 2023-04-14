Известные спортсмены Мангистау призвали своих земляков к спокойствию





В обращении участвовали Ердос Жанабергенов - чемпион мира по боксу, Жанабай Мейрамбек - Мангыстау барысы, Кайрат Бурбасов - бронзовый призёр чемпионата мира по қазақ күресі, а также мастера карате и футбола.Ранее чемпион мира по қазақ күресі Нурдаулет «Кара бура» Жарылгапов обратился к казахстанцам и призвал решать вопросы мирно, с помощью переговоров.