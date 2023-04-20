Каракиянский профессиональный колледж использует метод гидропоники в овощеводстве

В республике насчитывается несколько производственных предприятий и учебных заведений, применяющих технику гидропоники. Один из них - Каракиянский профессиональный колледж, расположенный в селе Курык.



Первый в области способ выращивания гидропоники был открыт в Каракиянском профессиональном колледже. Для этого был оборудован специальный кабинет. Преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного обучения прошли стажировку в городе Тараз.



Практическая работа начата совместно со студентами 3 курса, обучающимися по специальности «Плодоовощеводство». Метод гидропоники очень эффективен. В умеренном климате можно получить продукт, богатый минералами.



Сегодня здесь выращивают огурцы, шпинат, клубнику, укроп, петрушку. Студенты снабжены необходимыми инструментами.

Сбор первого урожая планируется в июне этого года, говорят специалисты колледжа.