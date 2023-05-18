Морские пехотинцы встретились со школьниками Актау

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Офицеры и сержанты рассказали ребятам об особенностях службы в войсках, истории Вооруженных Сил Республики Казахстан и деятельности морских пехотинцев.
Кроме того, старшеклассникам рассказали, как поступить в вузы Министерства обороны Республики Казахстан и о перспективах военной карьеры.
В ходе встречи защитники Отечества рассказали школьникам о Великой Отечественной войне, о подвигах наших героев. Учащиеся посмотрели видео о военной сфере и получили ответы на свои вопросы.
- Мы много лет проводим уроки мужества. Мероприятие направлено на повышение патриотического духа у подрастающего поколения. Уверен, что уроки мужества помогут ребятам помнить подвиги наших героев, а также популяризировать военную профессию среди молодежи, - сказал старший офицер по дисциплине отдела воспитательной и идеологической работы майор Алмас Демесинов.
Подобные уроки мужества проводятся в школах по всему Казахстану. Это дает положительный результат в военно-патриотическом воспитании молодежи, уверены организаторы.
Кроме того, старшеклассникам рассказали, как поступить в вузы Министерства обороны Республики Казахстан и о перспективах военной карьеры.
В ходе встречи защитники Отечества рассказали школьникам о Великой Отечественной войне, о подвигах наших героев. Учащиеся посмотрели видео о военной сфере и получили ответы на свои вопросы.
- Мы много лет проводим уроки мужества. Мероприятие направлено на повышение патриотического духа у подрастающего поколения. Уверен, что уроки мужества помогут ребятам помнить подвиги наших героев, а также популяризировать военную профессию среди молодежи, - сказал старший офицер по дисциплине отдела воспитательной и идеологической работы майор Алмас Демесинов.
Подобные уроки мужества проводятся в школах по всему Казахстану. Это дает положительный результат в военно-патриотическом воспитании молодежи, уверены организаторы.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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