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Опубликовано: Сегодня, 12:31

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Морские пехотинцы встретились со школьниками Актау

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения лучшие военнослужащие бригады морской пехоты провели занятия для учащихся средней общеобразовательной школы №5 имени Нуртаса Ондасына в Актау, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

фото центра общественных коммуникаций
Офицеры и сержанты рассказали ребятам об особенностях службы в войсках, истории Вооруженных Сил Республики Казахстан и деятельности морских пехотинцев.

Кроме того, старшеклассникам рассказали, как поступить в вузы Министерства обороны Республики Казахстан и о перспективах военной карьеры.

В ходе встречи защитники Отечества рассказали школьникам о Великой Отечественной войне, о подвигах наших героев. Учащиеся посмотрели видео о военной сфере и получили ответы на свои вопросы.

- Мы много лет проводим уроки мужества. Мероприятие направлено на повышение патриотического духа у подрастающего поколения. Уверен, что уроки мужества помогут ребятам помнить подвиги наших героев, а также популяризировать военную профессию среди молодежи, - сказал старший офицер по дисциплине отдела воспитательной и идеологической работы майор Алмас Демесинов.

Подобные уроки мужества проводятся в школах по всему Казахстану. Это дает положительный результат в военно-патриотическом воспитании молодежи, уверены организаторы.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Морские пехотинцы встретились со школьниками Актау


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