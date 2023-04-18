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Опубликовано: Сегодня, 12:12

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Морские пехотинцы пригласили в гости актауских студентов

В 390-ой гвардейской бригаде морской пехоты регионального командования «Запад» прошёл день открытых дверей, приуроченный ко Дню защитника Отечества и 31-летию Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

Фото ЦОК Мангистауской области
На мероприятие были приглашены родители солдат срочной службы, представители штаба «Солдатские матери» Мангистауской области, ученики средних образовательных школ, а также студенты Мангистауского энергетического колледжа имени Нурлихана Бекбосинова.

В рамках программы мероприятия гости ознакомились со структурой, военными специальностями, материально-технической базой воинской части. У участников мероприятия также была возможность пообщаться с офицерами и солдатами и получить ответы на все интересующие вопросы.

Особый интерес у учащихся вызвало выступление солдат срочной службы разведывательной роты, которые продемонстрировали мастерство рукопашного боя.

- Для ребят была проведена экскурсия, в ходе которой они ознакомились с историей воинской части, военной техникой и вооружением, современной экипировкой военнослужащих, бытом солдат срочной службы, а также спецификой выполняемых задач воинами-гвардейцами. Ребята получили множество положительных эмоций и впечатлений, – отметил заместитель командира бригады по воспитательной и идеологической работе, подполковник Биржан Жотеков.

В завершении мероприятия детей угостили солдатской кашей и горячим чаем. А солдатам срочной службы дали увольнительное на один день.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Морские пехотинцы пригласили в гости актауских студентов


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