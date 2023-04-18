Морские пехотинцы пригласили в гости актауских студентов

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На мероприятие были приглашены родители солдат срочной службы, представители штаба «Солдатские матери» Мангистауской области, ученики средних образовательных школ, а также студенты Мангистауского энергетического колледжа имени Нурлихана Бекбосинова.В рамках программы мероприятия гости ознакомились со структурой, военными специальностями, материально-технической базой воинской части. У участников мероприятия также была возможность пообщаться с офицерами и солдатами и получить ответы на все интересующие вопросы.Особый интерес у учащихся вызвало выступление солдат срочной службы разведывательной роты, которые продемонстрировали мастерство рукопашного боя.- Для ребят была проведена экскурсия, в ходе которой они ознакомились с историей воинской части, военной техникой и вооружением, современной экипировкой военнослужащих, бытом солдат срочной службы, а также спецификой выполняемых задач воинами-гвардейцами. Ребята получили множество положительных эмоций и впечатлений, – отметил заместитель командира бригады по воспитательной и идеологической работе, подполковник Биржан Жотеков.В завершении мероприятия детей угостили солдатской кашей и горячим чаем. А солдатам срочной службы дали увольнительное на один день.