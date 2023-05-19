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Опубликовано: Сегодня, 17:53

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Известная писательница Зейнеп Ахметова встретилась с жителями Мангистау

Невестка героя Советского Cоюза, «Народного героя», легендарного Бауыржана Момышулы Зейнеп Ахметова встретилась с жителями Мангистау, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото Центра общественных коммуникаций
Глава региона Нурлан Ногаев встретился с Зейнеп Ахметовой и поблагодарил её за вклад в воспитание молодёжи и пропаганду национальных ценностей.

Послушать Зейнеп Ахметову пришли жители Актау и Жанаозена.

В ходе встречи Зейнеп Ахметова рассказала собравшимся о принципах национального воспитания, необходимости сохранения духовных ценностей, обычаях и традициях нашего народа, семейных ценностях, воспитании детей, а также поделилась интересными историями из жизни Бауыржана Момышулы.

В беседе с жителями региона Зейнеп Ахметова большое внимание уделила вопросу воспитания детей.

- Несмотря на то, что казахский народ пережил страшнейший голод, войну, судьба не сломала его, как это могло сложиться. Обретя независимость, мы упрочили свои позиции. Поэтому наш долг - продвигать и сохранять наши традиции из поколения в поколение. Сегодняшним подросткам нужно объяснять и прививать наши национальные ценности. Если раньше мы спрашивали у отца, дедушки, то сегодня молодёжь ищет поддержку в социальных сетях. Авторитет родителей падает. Нужно подумать об этом, найти подход к детям, установить с ними связь, правильно воспитывать, - продолжила Зейнеп Ахметова.

В конце мероприятия собравшиеся смогли получить книги с автографом Зейнеп Ахметовой, также желающие получили возможность сделать памятные фотографии.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Известная писательница Зейнеп Ахметова встретилась с жителями Мангистау


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