Известная писательница Зейнеп Ахметова встретилась с жителями Мангистау

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Глава региона Нурлан Ногаев встретился с Зейнеп Ахметовой и поблагодарил её за вклад в воспитание молодёжи и пропаганду национальных ценностей.Послушать Зейнеп Ахметову пришли жители Актау и Жанаозена.В ходе встречи Зейнеп Ахметова рассказала собравшимся о принципах национального воспитания, необходимости сохранения духовных ценностей, обычаях и традициях нашего народа, семейных ценностях, воспитании детей, а также поделилась интересными историями из жизни Бауыржана Момышулы.В беседе с жителями региона Зейнеп Ахметова большое внимание уделила вопросу воспитания детей.- Несмотря на то, что казахский народ пережил страшнейший голод, войну, судьба не сломала его, как это могло сложиться. Обретя независимость, мы упрочили свои позиции. Поэтому наш долг - продвигать и сохранять наши традиции из поколения в поколение. Сегодняшним подросткам нужно объяснять и прививать наши национальные ценности. Если раньше мы спрашивали у отца, дедушки, то сегодня молодёжь ищет поддержку в социальных сетях. Авторитет родителей падает. Нужно подумать об этом, найти подход к детям, установить с ними связь, правильно воспитывать, - продолжила Зейнеп Ахметова.В конце мероприятия собравшиеся смогли получить книги с автографом Зейнеп Ахметовой, также желающие получили возможность сделать памятные фотографии.